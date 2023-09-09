周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
周杰倫8日在天津舉辦演唱會，微博上瘋傳他被困舞台鐵球20分鐘，導致嘔吐不適。經紀公司杰威爾9日凌晨緊急在臉書澄清，表示「被困鐵球」是子虛烏有，周杰倫身體狀況目前「沒有問題」。
杰威爾音樂聲明
針對9月8日天津演唱會上，有媒體報導杰倫被困在鐵球裡一事，本公司澄清此為子虛烏有，也與主辦方無關。
事實就是杰倫在演唱會上向歌迷說明的：「今天真的非常激動啊！我前面的心跳非常地快！有時候快到自己無法控制。哇，我就覺得前面這些狀況一定要好好彌補你們一下。很少在開場的時候突然中斷，因為前面非常的不舒服，不過聽到你們的尖叫聲，感覺就好了起來。 不知道是因為緊張的關係、還是怎麼了？是來到天津太緊張了嗎？所以你們的反應對我來說非常的重要！慢慢的、心跳又慢慢回復、慢慢回復。感覺又回到正常了！那我們就多唱幾首歌。」
杰倫也在點歌環節開放歌迷多點歌。
他身體沒有問題，謝謝各位歌迷的關心，也請大家放心。
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