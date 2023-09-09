快訊

行人地獄！台中公車撞死母嬰 伊拉克夫控司機殺人結果曝

害逾400人無家可歸…基泰總經理搞失蹤 李四川嚴重譴責：不是處理事情的態度

超過400名大直坍塌案災民怎長期安置？李四川曝返家時間

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
周杰倫正在天津開演唱會。圖／摘自臉書
周杰倫正在天津開演唱會。圖／摘自臉書

周杰倫8日在天津舉辦演唱會，微博上瘋傳他被困舞台鐵球20分鐘，導致嘔吐不適。經紀公司杰威爾9日凌晨緊急在臉書澄清，表示「被困鐵球」是子虛烏有，周杰倫身體狀況目前「沒有問題」。

杰威爾音樂聲明

針對9月8日天津演唱會上，有媒體報導杰倫被困在鐵球裡一事，本公司澄清此為子虛烏有，也與主辦方無關。

事實就是杰倫在演唱會上向歌迷說明的：「今天真的非常激動啊！我前面的心跳非常地快！有時候快到自己無法控制。哇，我就覺得前面這些狀況一定要好好彌補你們一下。很少在開場的時候突然中斷，因為前面非常的不舒服，不過聽到你們的尖叫聲，感覺就好了起來。 不知道是因為緊張的關係、還是怎麼了？是來到天津太緊張了嗎？所以你們的反應對我來說非常的重要！慢慢的、心跳又慢慢回復、慢慢回復。感覺又回到正常了！那我們就多唱幾首歌。」

杰倫也在點歌環節開放歌迷多點歌。

他身體沒有問題，謝謝各位歌迷的關心，也請大家放心。

延伸閱讀

喜多川性侵日企業切割傑尼斯藝人「不再合作」 他爆哭：粉絲一定比我們更難過

曹格開唱飆粗口！落淚倒地思念吳速玲「真他X的痛」

Lisa瘋馬秀當「瘋狂女孩」 創意總監讚她出色揭表演造型

昔港姐冠軍！51歲女星淡出演藝圈轉行賣魚蛋 「暴瘦」洩近況

相關新聞

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫8日在天津舉辦演唱會，微博上瘋傳他被困舞台鐵球20分鐘，導致嘔吐不適。經紀公司杰威爾9日凌晨緊急在臉書澄清，表示「...

五月天阿信「邊吸氧邊唱」！管子繞全身畫面曝光粉心疼

五月天今（8）日在西安開唱，不過主唱阿信卻戴著氧氣裝置上台，邊吸邊開唱，讓粉絲超擔心他身體究竟怎麼了。

強尼戴普強勢回歸 「神鬼奇航6」卻被建議沒他更好？

經過去年備受矚目的誹謗官司後，強尼戴普大贏老愛宣稱他是「家暴男」的前妻安珀赫德，除了電影片約陸續回來，還繼續成為名牌男性...

李奧納多狄卡皮歐新女友是25歲的她！愛火能燒多久？

永遠的單身漢李奧納多狄卡皮歐，在上一任女友卡蜜拉莫隆尼滿25歲以後就跟她分手，之後這一年多來先後和不同的年輕美女跑趴同樂...

被湊新戀情「非常不舒服」 郭雪芙怒：對我很大傷害！

郭雪芙7月底被爆與知名早午餐店老闆Andy走很近，因而傳緋聞，報導中夏和熙也在場，8日郭雪芙、夏和熙與林哲熹、森田、VI...

張吉安「五月雪」威尼斯獲獎 合影素顏女主角萬芳

萬芳與金馬新導演張吉安合作新片「五月雪」，獲得第80屆威尼斯影展「電影藝術獎」，該片敘述馬來西亞的種族衝突慘劇「513事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦