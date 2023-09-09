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五月天阿信「邊吸氧邊唱」！管子繞全身畫面曝光粉心疼

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
阿信戴氧氣上台開唱。圖／摘自微博
阿信戴氧氣上台開唱。圖／摘自微博

五月天今（8）日在西安開唱，不過主唱阿信卻戴著氧氣裝置上台，邊吸邊開唱，讓粉絲超擔心他身體究竟怎麼了。

阿信工作忙碌，身體健康亮紅燈，今晚五月天演唱會「好好好想見到你」西安站上，有歌迷拍到場內畫面，阿信在台上帶著氧氣裝置，管子從衣服內延伸出來，鼻子插著氧氣，他抱著枕頭，一臉憔悴。

照片在網路上傳開後不少粉絲相當心疼，要阿信好好休息，也有歌迷猜測阿信是感冒了，帶病演出才不得已吸著氧氣開唱。

阿信邊吸氧邊唱。圖／摘自微博
阿信邊吸氧邊唱。圖／摘自微博

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