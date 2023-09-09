快訊

大直損鄰案王鴻薇等人按鈴提告基泰 北檢：已分他字案偵辦

摩洛哥爆120年來最強震！規模6.8 建築物倒塌近300人死、現場畫面曝

學霸就該讀醫？台大醫學生休學創業 「不想活成社會規範樣子」

強尼戴普強勢回歸 「神鬼奇航6」卻被建議沒他更好？

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普走過形象與事業的低潮，現在依然是吸金能力驚人的大牌。（歐新社資料照片）
強尼戴普走過形象與事業的低潮，現在依然是吸金能力驚人的大牌。（歐新社資料照片）

經過去年備受矚目的誹謗官司後，強尼戴普大贏老愛宣稱他是「家暴男」的前妻安珀赫德，除了電影片約陸續回來，還繼續成為名牌男性香水的代言人，酬勞據稱達2000萬美元，就連「神鬼奇航6」劇本已經完成，也有不少影迷期待他再次回歸，不過卻有影視專欄作者建議該片真的不要再把他扮演的傑克船長找回來，認為這樣會更好。

強尼戴普會不會回鍋主演「神鬼奇航6」？是個很難解答的問題，一來當初迪士尼在安珀赫德暗指他家暴時沒有力挺他、反而緊急取消該片的拍攝，讓他到現在還餘怒猶存，二來劇本裡會不會這個角色的戲分，目前也只有極少數人才知曉。但對ScreenRant的影劇專文作者而言，「神鬼奇航」系列從頭開始就不是傑克船長的個人秀，他在首集不過是主角中之一，大家各自都有不少戲分，往後續集愈來愈偏向他，造成明顯失衡，更致命的是，在他身邊的新角色缺乏深刻的描寫，才讓片子大失色，因而認真塑造有可看性的新角色，才是「神鬼奇航」系列想重振雄風的當務之急。

再者隨著強尼戴普年紀超過60歲，傑克船長的年齡也很難不配合成長，一些「裝小」的表現就不太適合再出現，強尼也很難繼續霸著主角的位置不放，總歸是要交棒給新人，且傑克船長的性格、作風，5集以來都沒有太大改變，新鮮感也嫌不足，觀眾很難不膩，賣座遲早會衰退。

不過可以肯定的是，強尼戴普還是比安珀赫德的日子好很多，巨星地位依舊，也還是很會賺錢，不像安珀被傳連高昂的律師費都付不清，背後還有一屁股債。

強尼戴普是否再回歸「神鬼奇航」系列影片？目前還未拍板定案。圖／摘自IMDb
強尼戴普是否再回歸「神鬼奇航」系列影片？目前還未拍板定案。圖／摘自IMDb

延伸閱讀

衰運沒完？安珀赫德官司欠巨債沒還 驚傳撐柺杖變跛腳

強尼戴普「爺孫戀」一場空？「星期三」求饒：放過我們

「甜茶」激吻「卡戴珊」小妹 親密畫面終於曝光

強尼喜多川「3項金氏世界記錄」遭刪除 新任社長東山紀之支持：明智決定

相關新聞

五月天阿信「邊吸氧邊唱」！管子繞全身畫面曝光粉心疼

五月天今（8）日在西安開唱，不過主唱阿信卻戴著氧氣裝置上台，邊吸邊開唱，讓粉絲超擔心他身體究竟怎麼了。

強尼戴普強勢回歸 「神鬼奇航6」卻被建議沒他更好？

經過去年備受矚目的誹謗官司後，強尼戴普大贏老愛宣稱他是「家暴男」的前妻安珀赫德，除了電影片約陸續回來，還繼續成為名牌男性...

李奧納多狄卡皮歐新女友是25歲的她！愛火能燒多久？

永遠的單身漢李奧納多狄卡皮歐，在上一任女友卡蜜拉莫隆尼滿25歲以後就跟她分手，之後這一年多來先後和不同的年輕美女跑趴同樂...

被湊新戀情「非常不舒服」 郭雪芙怒：對我很大傷害！

郭雪芙7月底被爆與知名早午餐店老闆Andy走很近，因而傳緋聞，報導中夏和熙也在場，8日郭雪芙、夏和熙與林哲熹、森田、VI...

張吉安「五月雪」威尼斯獲獎 合影素顏女主角萬芳

萬芳與金馬新導演張吉安合作新片「五月雪」，獲得第80屆威尼斯影展「電影藝術獎」，該片敘述馬來西亞的種族衝突慘劇「513事...

「強納斯2哥」與「冰與火」女星才要離婚 又掀口水戰

異國聯姻果然有很多的問題待克服，尤其看似同文同種的英國與美國，常常能夠因此爆出口水戰，像是英國皇室的威廉王子打對於美國來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦