強尼戴普強勢回歸 「神鬼奇航6」卻被建議沒他更好？

經過去年備受矚目的誹謗官司後，強尼戴普大贏老愛宣稱他是「家暴男」的前妻安珀赫德，除了電影片約陸續回來，還繼續成為名牌男性香水的代言人，酬勞據稱達2000萬美元，就連「神鬼奇航6」劇本已經完成，也有不少影迷期待他再次回歸，不過卻有影視專欄作者建議該片真的不要再把他扮演的傑克船長找回來，認為這樣會更好。

強尼戴普會不會回鍋主演「神鬼奇航6」？是個很難解答的問題，一來當初迪士尼在安珀赫德暗指他家暴時沒有力挺他、反而緊急取消該片的拍攝，讓他到現在還餘怒猶存，二來劇本裡會不會這個角色的戲分，目前也只有極少數人才知曉。但對ScreenRant的影劇專文作者而言，「神鬼奇航」系列從頭開始就不是傑克船長的個人秀，他在首集不過是主角中之一，大家各自都有不少戲分，往後續集愈來愈偏向他，造成明顯失衡，更致命的是，在他身邊的新角色缺乏深刻的描寫，才讓片子大失色，因而認真塑造有可看性的新角色，才是「神鬼奇航」系列想重振雄風的當務之急。

再者隨著強尼戴普年紀超過60歲，傑克船長的年齡也很難不配合成長，一些「裝小」的表現就不太適合再出現，強尼也很難繼續霸著主角的位置不放，總歸是要交棒給新人，且傑克船長的性格、作風，5集以來都沒有太大改變，新鮮感也嫌不足，觀眾很難不膩，賣座遲早會衰退。

不過可以肯定的是，強尼戴普還是比安珀赫德的日子好很多，巨星地位依舊，也還是很會賺錢，不像安珀被傳連高昂的律師費都付不清，背後還有一屁股債。 強尼戴普是否再回歸「神鬼奇航」系列影片？目前還未拍板定案。圖／摘自IMDb

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