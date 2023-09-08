被湊新戀情「非常不舒服」 郭雪芙怒：對我很大傷害！

郭雪芙7月底被爆與知名早午餐店老闆Andy走很近，因而傳緋聞，報導中夏和熙也在場，8日郭雪芙、夏和熙與林哲熹、森田、VIC陳雋希出席「浪愛終結孤單YES I DO」公益記者會，對之前的緋聞報導仍氣憤難平，「看新聞畫面當下我覺得非常不舒服，對我、對我朋友都是傷害。」

郭雪芙表示，現在還是會到Andy的店吃飯，彼此不會尷尬，但一開始擔心對方不是演藝圈的人，不知道能否承受這樣的輿論壓力，且後來還影響Andy與瑞瑪席丹聚會時被偷拍，又傳新緋聞，讓她覺得很抱歉。

郭雪芙說看到新聞當下雖很生氣，但有對自己說：「先心平氣和。」結果還是氣炸發文喊：「煩欸，我單身，別再幫我找男友了，我會自己找。」她直呼：「真的很頭痛。」後來又被爆因情傷而去上心靈成長課程，她也否認：「我自己都不知道。」雖有去上課，但不是因為情傷。至於上一次情傷是何時？她沒好氣地說：「800年前吧，我記憶也不是很好。」

林哲熙與經紀人女友Cindy交往9年，坦言有想婚，一直都在計畫內，也不排斥先有小孩，現在則先有「毛小孩」，呼籲公益活動主題「終養不棄養」。郭雪芙也分享，自己第三隻貓是在高架橋上撿到的，當時車停在高架橋上，一度害後方的車無法通行，其實場面很危險，但當下只想「先救牠再說」。 郭雪芙常被報導緋聞感到很頭痛。記者王聰賢／攝影 林哲熹(左)、郭雪芙出席公益記者會關懷毛小孩。記者王聰賢／攝影

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