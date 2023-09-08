張吉安「五月雪」威尼斯獲獎 合影素顏女主角萬芳
萬芳與金馬新導演張吉安合作新片「五月雪」，獲得第80屆威尼斯影展「電影藝術獎」，該片敘述馬來西亞的種族衝突慘劇「513事件」，張吉安獲獎時向評審公開致謝，萬芳也特地前往恭喜導演，原本不願上台，還刻意素顏、穿著黑衣站在一旁，就怕模糊焦點，只想開心祝賀「五月雪」獲得殊榮。
萬芳對於「五月雪」獲獎相當開心，並表示回到台灣時還想再看一遍，另一位女主角蔡寶珠因在拍戲，不克前往威尼斯，但一直關注電影在影展的宣傳動向。張吉安並感謝威尼斯影展讓「五月雪」能夠「沉冤得雪」，使蒙塵歷史終被世人看見。
威尼斯影展「電影藝術獎」評審團主席阿萊西奧納爾丁大讚「五月雪」充分展現多元的藝術特質，「片中音樂與傳統戲曲相互映照，展現了極為獨特的敘事手法。」更表彰該片對藝術上的貢獻「賦予了極為獨特的神聖性」，對於張吉安不畏爭議，將戲曲結合電影，勇敢拍出、講述一段不容忽視的真實事件更大感佩服。
不只威尼斯獲獎，電影更獲選加拿大溫哥華國際影展喜訊，除了該影展策展人歐陽寶珠盛讚電影「神秘且悲傷，令人難忘！」義大利名導費里尼御用編劇艾曼諾卡瓦佐尼則讚賞張吉安「令他想起費里尼的藝術家性格」。電影將於11月17日在台上映。
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