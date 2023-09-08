「強納斯2哥」與「冰與火」女星才要離婚 又掀口水戰
異國聯姻果然有很多的問題待克服，尤其看似同文同種的英國與美國，常常能夠因此爆出口水戰，像是英國皇室的威廉王子打對於美國來的弟媳梅根，打從一開始就抱著質疑的眼光，還影響妻子凱特對梅根產生偏見，鬧得彼此嚴重不和，舉世皆知。
而日前宣告要離婚的「強納斯兄弟」老2喬強納斯、「冰與火之歌：權力遊戲」與「X戰警」系列女星蘇菲透納，也是分別來自美國和英國，雙方婚姻破裂鬧上檯面，美國不少媒體大讚喬強納斯是個喜愛待在家裡照顧孩子們的好爸爸，批評蘇菲透納年紀輕、玩心重，老是愛跑趴，要為離婚負上責任。英國媒體則砲轟，「挺喬強納斯的一方」要讓蘇菲看來像是不在乎小孩的壞媽媽，其實她在生了第2胎以後，心力交瘁，不太想出門，是喬強納斯一直逼著她跟自己一起現身公開活動，試圖藉此 增加曝光。況且，一個父親本來就要認真照顧好孩子們，為何這事會完全變成母親的責任，以至於喬強納斯好像做了什麼天大好事一樣受到各方熱烈讚譽？
喬強納斯和蘇菲透納相愛的時候喜歡放閃，現在婚姻走不下去，昔日相處的言談更被容易拿來放大檢視，兩人之間到底誰有理、誰做錯？不僅再次造成英美輿論的戰爭，也成了女性支持者與傳統男性主義間的叫罵，反而更掩蓋了事情的本質—他們究竟適不適合一起共同生活。蘇菲與喬都同意離婚是雙方難以避免的結果，隨之而來的口水戰，倒真不是他們樂見的。
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