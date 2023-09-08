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瑜伽女神暴肥10公斤又失業！驚人現況曝光

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
夏米雅靠著空中瑜伽走過人生低潮，如今重拾健康以及曼妙體態。圖／奇蹟製造提供
夏米雅靠著空中瑜伽走過人生低潮，如今重拾健康以及曼妙體態。圖／奇蹟製造提供

有「小張柏芝」封號的瑜伽女神夏米雅，暌違9年推出新歌「空中的魚」，她自曝歷經2年失業與低潮，身材還一度走樣暴肥，最後靠著瑜伽找回自信，如今搖身專業的瑜伽老師，她表示：「瑜伽是我的人生，音樂就是我的日記。」

夏米雅2014年曾發行創作專輯，但演藝路不順遂，當時她收入全無，還一度有憂鬱傾向，在朋友的鼓勵下接觸空中瑜伽，因此愛上這項運動，這些年更積極考取師資證照，帶領許多學生一起運動並恢復健康體態。

回想人生最失意時期，夏米雅坦言當時沒有工作，一天吃6餐跟8包零食紓壓，身材不知不覺大走樣，自嘲當時靠著「168增肥法」，足足胖了10公斤，現在靠瑜伽找回好身材，體重則控制在45公斤。

她的教學課程也是天天滿檔，學生中不乏知名上市公司董座，還有會計師、股市名師、建設公司老闆，也因教學收入穩定，她笑說近年來年收入破百萬，讓她終於成為有房一族，在基隆置產將近千萬的房產，擁有屬於自己的天地，讓她感覺更踏實。

夏米雅身材相當好。圖／奇蹟製造提供
夏米雅身材相當好。圖／奇蹟製造提供

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