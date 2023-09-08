方季惟不藏了！演唱會合體八點檔男神 他猛喊「仙女」

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
陳謙文（左）將擔任方季惟10日演唱會嘉賓。圖／大大娛樂提供
陳謙文（左）將擔任方季惟10日演唱會嘉賓。圖／大大娛樂提供

玉女掌門人方季惟周日下午3點在Zepp New Taipei舉辦「2023 軍中情人 方季惟35週年」個人演唱會，今（8）日公佈演唱會嘉賓是在夯劇「女兵日記」中飾演「輔導長」的陳謙文，方季惟很欣賞陳謙文的演技，誇他是新生代不可多得的新星。

問到最愛他哪個角色？方季惟笑說當然就是輔導長，也不禁感動：「以前自己常參加軍中的勞軍活動，所以對於這個角色倍感親切！」陳謙文也拍胸脯承認：「新聞中提到的嘉賓小鮮肉就是我啦！」他在彩排時首度看到偶像方季惟本人，原本有點緊張的他，帶著朝聖的心，讚嘆：「真的是仙女下凡！」排練中更發現方季惟非常貼心，直言自己「瞬間被融化」。

方季惟表示和陳謙文很有緣分，「原本9月有一場馬來西亞的演出，我跟謙文都有受邀，但因剛好與我演唱會撞期，所以沒有成行。沒想到我們還是在台北同台了！」陳謙文則表示：「

接到邀約很興奮，更倍感榮幸。尤其我也演了『女兵日記』輔導長，可以遇上永遠的軍中情人，好有緣份喔！」並預告和方季惟的合唱曲，高音的唱和混是個亮點，請大家期待。演唱會門票可至年代售票。

陳謙文（左）見到方季惟直呼女神。圖／大大娛樂提供
陳謙文（左）見到方季惟直呼女神。圖／大大娛樂提供

相關新聞

方季惟不藏了！演唱會合體八點檔男神 他猛喊「仙女」

玉女掌門人方季惟周日下午3點在Zepp New Taipei舉辦「2023 軍中情人 方季惟35週年」個人演唱會，今（8...

梁朝偉奪獎告白劉嘉玲原因曝 甜喊「從沒好好謝謝她」

梁朝偉拿下第80屆威尼斯影展終身成就獎，今日返回香港接受採訪，謙虛表示獎座是屬於所有合作過的影人，「電影不是一個人的事，...

熱狗認「犯低級錯誤」！朱德庸不授權再貼動畫邀比對

MC HotDog熱狗新歌「樓下的房客」爆出抄襲朱德庸短篇漫畫「跳樓」嫌疑，他日前發出道歉聲明，認了「犯了低級且嚴重的錯...

大直豪宅在坍塌路段旁！上億身家網紅CEO驚喊：有嚇到

台北市中山區大直街發生公寓傾斜、坍塌事件，畫面讓人震驚，網紅CEO森田大直豪宅就在事發地附近，8日他出席「浪愛終結孤單Y...

孫生被操到橫紋肌溶解症 住院3天上廁所都煎熬：討厭溶溶果實的自己

孫生昨（7）日透露被館長操到橫紋肌溶解症，曝光照片中則他坐在輪椅上以及躺病床治療中的模樣。

張棋惠「有家族肺癌遺傳」 健檢查出肺部近20個結節

女星張棋惠呼籲重視身體健康檢查！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦