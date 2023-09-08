方季惟不藏了！演唱會合體八點檔男神 他猛喊「仙女」

玉女掌門人方季惟周日下午3點在Zepp New Taipei舉辦「2023 軍中情人 方季惟35週年」個人演唱會，今（8）日公佈演唱會嘉賓是在夯劇「女兵日記」中飾演「輔導長」的陳謙文，方季惟很欣賞陳謙文的演技，誇他是新生代不可多得的新星。

問到最愛他哪個角色？方季惟笑說當然就是輔導長，也不禁感動：「以前自己常參加軍中的勞軍活動，所以對於這個角色倍感親切！」陳謙文也拍胸脯承認：「新聞中提到的嘉賓小鮮肉就是我啦！」他在彩排時首度看到偶像方季惟本人，原本有點緊張的他，帶著朝聖的心，讚嘆：「真的是仙女下凡！」排練中更發現方季惟非常貼心，直言自己「瞬間被融化」。

方季惟表示和陳謙文很有緣分，「原本9月有一場馬來西亞的演出，我跟謙文都有受邀，但因剛好與我演唱會撞期，所以沒有成行。沒想到我們還是在台北同台了！」陳謙文則表示：「

接到邀約很興奮，更倍感榮幸。尤其我也演了『女兵日記』輔導長，可以遇上永遠的軍中情人，好有緣份喔！」並預告和方季惟的合唱曲，高音的唱和混是個亮點，請大家期待。演唱會門票可至年代售票。 陳謙文（左）見到方季惟直呼女神。圖／大大娛樂提供

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