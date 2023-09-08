熱狗認「犯低級錯誤」！朱德庸不授權再貼動畫邀比對

MC HotDog熱狗新歌「樓下的房客」爆出抄襲朱德庸短篇漫畫「跳樓」嫌疑，他日前發出道歉聲明，認了「犯了低級且嚴重的錯誤」。而今（8）日朱德庸在臉書Po出這幾日趕出的「跳樓」簡短版動畫，歡迎大家和「樓下的房客」歌詞、原始發想、故事架構、內容情節比對。

熱狗日前坦認犯錯，也解釋在創作「樓下的房客」當下並不知道是朱德庸的作品，經人提醒後，目前歌曲已下架，MV也不會釋出，他向朱德庸致歉，表示正積極向朱德庸洽談授權事宜。不過朱德庸表示接受道歉，但不授權。

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朱德庸今感概表示：「這個故事已被自然傳播和公益傳播了幾億次、2020年又增訂出版中，原作者的我都還碰上了：只要善意給對方留餘地，就被商業操弄到無法保護自己原創的情況。那麼，現在每一個在創作、想創作的人，之後又怎麼辦呢？」

他認為真相只有一個，公理自在人心。也分享自己對於創作的看法：「創作並不只是文學、繪畫、藝術，每一個人、每天都可以在創作。你自己的生活方式，也是你的原創！希望大家都來保護自己的原創，這樣的世界，才能有更多美好事物、文化和希望。」

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