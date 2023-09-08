大直豪宅在坍塌路段旁！上億身家網紅CEO驚喊：有嚇到
台北市中山區大直街發生公寓傾斜、坍塌事件，畫面讓人震驚，網紅CEO森田大直豪宅就在事發地附近，8日他出席「浪愛終結孤單YES I DO」公益活動，直呼：「看到新聞有嚇到。」社區群組也熱烈討論此事，還擔心房價會掉，但他認為：「最重要是安全。」
森田經營電商有成，躍升身家上億CEO，4年半前在大直購入要價6000多萬元的豪宅，並砸下2000萬裝潢。他透露自己家與事發地僅隔一條路，但還不至於聽到聲響。他以前也當過社區委員，有感公安問題很重要，「現階段（住那邊）那些人不要受傷、不要無家可歸最重要。第二是以後不能發生。」
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