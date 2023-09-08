孫生被操到橫紋肌溶解症 住院3天上廁所都煎熬：討厭溶溶果實的自己
孫生昨（7）日透露被館長操到橫紋肌溶解症，曝光照片中則他坐在輪椅上以及躺病床治療中的模樣。
孫生去年曾因運動罹患罹患橫紋肌溶解症，這次「又溶解」，痛到睡不了掛急診，原本要拍MV只能喊卡。而醫生建議住院，他則透露有節目還要拍廣告，直嘆：「可以不要住嗎？」不過他雙腿動不了，網友都建議他好好休息，避免更嚴重。
孫生要大家別怪館長，是自己太逞強，坦言聽到館長「激勵話語」，就不自覺要衝。而他透露需住院三天，連上廁所都煎熬，更曝光下病床時需靠人協助的畫面，直言：「煩死，很討厭溶溶果實的自己，還要麻煩到大家」。
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