張棋惠「有家族肺癌遺傳」 健檢查出肺部近20個結節

女星張棋惠呼籲重視身體健康檢查！

張琪惠今（8）日發文透露去做健檢，查出肺部有近20個結節。她透露有家族肺癌遺傳，友人得知她健檢結果第一時間關心她，她很感謝。

她表示會繼續記錄身體狀況，並希望大家不要輕忽身體健康，一起健檢。

udn討論區