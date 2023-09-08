張棋惠「有家族肺癌遺傳」 健檢查出肺部近20個結節
女星張棋惠呼籲重視身體健康檢查！
張琪惠今（8）日發文透露去做健檢，查出肺部有近20個結節。她透露有家族肺癌遺傳，友人得知她健檢結果第一時間關心她，她很感謝。
她表示會繼續記錄身體狀況，並希望大家不要輕忽身體健康，一起健檢。
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