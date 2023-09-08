「玩很大」驚傳意外！KID馬來西亞受重傷 無法行走

KID昨晚和陳勢安開直播，分享到馬來西亞錄「綜藝玩很大」的心得。但他腳上卻捆著冰袋，原來他在玩遊戲途中遭受衝撞，當場受傷，目前無法行走，必須靠輪椅代步。

KID表示，身為隊長，每一場遊戲他絕對是全力以赴，至於受傷的經過等觀眾看節目播出自然就會知道。現在他只能靠輪椅移動，但他不希望造成別人困擾，繼續保持開朗笑容，不停自嘲搞笑，也希望藉此讓粉絲放心。 KID自拍打卡希望吳宗憲放心。圖／摘自IG KID今天必須靠輪椅代步。圖／摘自IG

udn討論區