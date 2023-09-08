在地下道遭重擊後腦勺 身分曝光竟是大咖天王

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聯合報／ 記者林士傑／即時報導
鳳小岳的好友沈安在MV軋一角。圖／環球音樂提供
鳳小岳的好友沈安在MV軋一角。圖／環球音樂提供

鳳小岳再度攜手落日飛車主唱國國（曾國宏）合作，釋出新歌「Soaking in Divine」MV，先前鳳小岳老婆Jessie在聽歌會上表示最喜歡這首歌，「一開始他說這首歌是寫給我的，聽歌會又說這首歌是在講『大愛』，但我還是放在心上，不管最後誰不是寫給我的。」

對於太太的吐槽，鳳小岳親自解謎，表示：「聽歌會我好像比較緊張，忘了講到這首歌，這首歌的確是給她的。」不忘嘴甜說：「其實每一首都是寫給她的，但她一定會反駁我。」夫妻日常的相愛相殺，十分有趣。

鳳小岳在「Soaking in Divine」MV中穿著冬季毛料套裝，與團隊進入31度的悶熱地下道，強忍不適的他在如夢似幻的現實與想像中飆吉他，帥度破表。有趣的是，劇情安排他在地下道摸到吉他後進入虛幻世界，當場即興發揮加入翻白眼、抽搐的反應，癲狂釋放吉他魂，由於時逢農曆7月，被問到是否有禁忌？他表示：「我不知道耶，就安分一點、早點睡覺，該吃飯就吃飯，聽話一點。」

另外，導演章郡邀來鳳小岳好友沈安軋一角，沈安配合戴上猴子面具、手拿高爾夫球桿，揮桿從鳳小岳後腦勺重擊偷襲，將鳳小岳從夢境中敲醒，由於沈安害怕沒抓準距離導致好友受傷，事前經過多次彩排與NG才成功。

鳳小岳在「Soaking in Divine」MV中狂飆吉他，帥度破表。圖／環球音樂提供
鳳小岳在「Soaking in Divine」MV中狂飆吉他，帥度破表。圖／環球音樂提供
鳳小岳創作「Soaking in Divine」一曲送給愛妻。圖／環球音樂提供
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鳳小岳跨足歌壇，推出首張創作專輯「柒」。圖／環球音樂提供
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鳳小岳在「Soaking in Divine」MV中狂飆吉他，帥度破表。圖／環球音樂提供
鳳小岳在「Soaking in Divine」MV中狂飆吉他，帥度破表。圖／環球音樂提供

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