在地下道遭重擊後腦勺 身分曝光竟是大咖天王

鳳小岳再度攜手落日飛車主唱國國(曾國宏)合作,釋出新歌「Soaking in Divine」MV,先前鳳小岳老婆Jessie在聽歌會上表示最喜歡這首歌,「一開始他說這首歌是寫給我的,聽歌會又說這首歌是在講『大愛』,但我還是放在心上,不管最後誰不是寫給我的。」

對於太太的吐槽,鳳小岳親自解謎,表示:「聽歌會我好像比較緊張,忘了講到這首歌,這首歌的確是給她的。」不忘嘴甜說:「其實每一首都是寫給她的,但她一定會反駁我。」夫妻日常的相愛相殺,十分有趣。

鳳小岳在「Soaking in Divine」MV中穿著冬季毛料套裝,與團隊進入31度的悶熱地下道,強忍不適的他在如夢似幻的現實與想像中飆吉他,帥度破表。有趣的是,劇情安排他在地下道摸到吉他後進入虛幻世界,當場即興發揮加入翻白眼、抽搐的反應,癲狂釋放吉他魂,由於時逢農曆7月,被問到是否有禁忌?他表示:「我不知道耶,就安分一點、早點睡覺,該吃飯就吃飯,聽話一點。」

另外,導演章郡邀來鳳小岳好友沈安軋一角,沈安配合戴上猴子面具、手拿高爾夫球桿,揮桿從鳳小岳後腦勺重擊偷襲,將鳳小岳從夢境中敲醒,由於沈安害怕沒抓準距離導致好友受傷,事前經過多次彩排與NG才成功。 鳳小岳在「Soaking in Divine」MV中狂飆吉他,帥度破表。圖/環球音樂提供 鳳小岳創作「Soaking in Divine」一曲送給愛妻。圖/環球音樂提供 鳳小岳跨足歌壇,推出首張創作專輯「柒」。圖/環球音樂提供 鳳小岳在「Soaking in Divine」MV中狂飆吉他,帥度破表。圖/環球音樂提供

udn討論區