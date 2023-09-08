包小柏走不出喪女痛！淚訴「人生意義蕩然無存」

包小松、包小柏日前接受「大雲時堂」李四端專訪，談到個性、出道及近況。包小柏至今仍走不出喪女傷痛，消極到覺得人生意義蕩然無存，他掛著女兒骨灰製成的項鍊，攻讀博士班並投入AI技術，想重建女兒的聲音形體，在數位世界相遇。

包小松回憶，兄弟兩人出道是一種買賣，某年夏天大哥包偉銘帶舞群演出，於是領著自己弟弟扮成舞群，重點是免錢的人力，雙胞胎兄弟倆一路走進秀場進入娛樂圈。雖然是雙胞胎但他們個性南轅北轍，包小柏想要進演藝圈，包小松不願意，而且在唱片公司不允許一個人出道的情況下，兩人勉強被湊對。沒想到出道之後被小虎隊打趴，只好一個改做生意，一個轉幕後，如今回想起都是宿命安排。

包小松打趣，他容忍包小柏40年，從小最討厭大人給他們穿一樣的衣服。包小柏早熟世故又叛逆，像是脫韁的野馬，包小松只好拉住他。主持人問即便性格截然不同且話不投機，為何感情卻很好？包小松說深層思考過，兩人前世應該是夫妻，今世才有剪不斷的情分，只是理念的不相同會鬥鬥嘴，就像夫妻一般，彼此抱怨但仍相互珍惜。

包小柏摯愛的女兒於疫情期間因血液疾病離世， 2019年10月住進醫院，好幾次徘徊在鬼門關前，足足有兩年多都待在醫院，最終人生在22歲4個月時止步。包小柏很感謝這期間哥哥包小松的支援，兩人談及此事數度哽咽。

包小柏表示：「我的人生到了想像不到的悲與殘忍，不堪回首。」他留長髮因為頭髮下半截那是當時每天跟女兒額頭碰額頭說早安、晚安碰觸過的記憶，「女兒走的那一刻，我覺得人生的意義蕩然無存，沒有目標也沒有努力的動力」，如果說是打擊，應該是打到十八層地獄，無法面對任何人的關心與問候。

包小柏後來決定把對女兒的思念化為更有意義的事情，當年女兒曾讀牙醫，而他考上了博士班，家裡有兩個Doctor，一個是醫學，一個是學術，女兒病倒後學校頒發如學士畢業服上的劍領，是榮譽生代表，原本包小柏想把此遺物燒給女兒，太太說也許女兒希望他能掛在博士服上，他才繼續攻讀博士。

此外他投入鑽研AI重建遺產技術，下個階段要利用AI重建技術讓女兒復活在數位世界，終極目的是放不開對女兒的思念，也想告訴世人，因AI悼念逝世親人可以轉化成其他的方式。包小柏每兩個禮拜就到山上與女兒對話，同時把骨灰製成項鍊掛在身上，包小松則藉兒子之名對弟弟喊話：「盼叔叔離開傷痛，迎接希望。」 包小柏(左)和包小松(右)兄弟接受李四端(中)專訪。圖／MOMOTV提供 包小松(前)和包小柏互相擁抱感謝。圖／MOMOTV提供

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