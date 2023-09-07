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公文曝光！食藥署不知超思進口蛋來源 藍委：極可能禽流感風險蛋

Hold住姐「瘦好多」瓜子臉超正 網哀號：我為何減不了

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
謝依霖參加陸綜，尖尖的下巴竟比產前還瘦。圖／摘自微博
謝依霖參加陸綜，尖尖的下巴竟比產前還瘦。圖／摘自微博

藝人謝依霖(Ｈold住姐)2018年與相識15年的老公Green結婚，婚後育有1子1女，前幾年她為了照顧家庭逐漸淡出演藝圈，直到今年才重回螢光幕，近期她錄製大陸綜藝節目「密室大逃脫5」，有網友眼尖發現她「瘦好多」，身形的變化立即引發網友熱議，為此她回應：「大家放輕鬆～我還是我。」

近日有網友在微博曬出謝依霖參加節目花絮照，只見照片中，她正和工作人員討論節目流程，拿筆在紙上註記，尖尖的下巴、清秀臉龐，和過去的Hold住姐與在「小時代」中的角色唐宛如肉肉形象，落差相當大，網友驚呼：「瘦了好多」，還有人留言問：「差點沒認出來這是唐宛如！」、「女明星想胖就胖想瘦就瘦」、「為什麼他們明星減肥真的跟喝水一樣簡單」、「她是怎麼做到的？我為什麼死活減不了？」

對於網友的疑問，謝依霖轉發網友文章親自回應，幽默道：「沒事沒事...只是修圖下手重了點，大家放輕鬆～我還是我欸！」同時還附上一張五官皺成一團、擠出多層下巴肉的搞怪自拍照，令網友笑翻。

謝依霖親回網友對於身材變化的疑問。圖／摘自微博
謝依霖親回網友對於身材變化的疑問。圖／摘自微博

謝依霖搞怪自拍。圖／摘自微博
謝依霖搞怪自拍。圖／摘自微博

謝依霖參加陸綜花絮照，網友驚嘆「瘦好多」。圖／摘自微博
謝依霖參加陸綜花絮照，網友驚嘆「瘦好多」。圖／摘自微博

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