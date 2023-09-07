艾怡良頒錯獎首露面 將與「苦主」陳建瑋有新合作

艾怡良今(7)日出席酷兒影展擔任大使，她今年7月因為一時口誤，意外將得獎名單上評審團主席陳建騏的簽名，看成入圍者陳建瑋，導致出現「頒錯獎」的烏龍場面，她公開露面首談此事，提到當下一直道歉，接下來與陳建瑋老師合作新單曲，她會擔任和聲，更有望一起合唱，「近期就會聽到新歌囉」。

回想當時，艾怡良坦承真的很難過，「但就是哭完之後要做得更好，新專輯正在計劃中，應該會在明年推出」，當晚擔任司儀的豆子哥出面透露自己也有責任，艾怡良也當場緩頰，「主要大家就是想把典禮做好，豆子哥也沒有錯，希望大家可以諒解」，她接下來會先閉關一陣子，全力準備新專輯，至於這次為何能與陳建瑋合作，主要是經紀人向對方提出邀約，雙方才能順利談妥這次計畫，如今更向金曲獎喊話，「希望之後還是可以找我頒獎」。

這回為酷兒影展擔任大使，艾怡良最想看的電影是閉幕片「直到長夜將盡」，也會與好友一起去看，而她自己最喜歡的同志電影是「丹麥女孩」、「冥王星早餐」，而她自己也願意演同志電影，「當然可以接受，我自己有時候也會與我的好姐妹接吻，但就是開玩笑」，她現今感情空窗，被問有沒有約會對象，她笑答「我現在好喜歡一個人的生活」，對現今的單身狀態相當愜意。2023年第10屆台灣國際酷兒影展將於10月20至22日、10月27至29日在台北長春國賓正式放映。