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嬌嫩公主到火吻...Selina 41歲圓夢當媽 前夫反應曝光

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
Selina與前夫張承中。圖／摘自臉書
Selina與前夫張承中。圖／摘自臉書

人生如同小說般曲折離奇，Selina從當年S.H.E最嬌嫩的公主，一路歷經火吻、離婚，曾說想在40歲前生子的她，沒有辜負自己的等待，終於在41歲這年獲取甜美果實「小腰果」，歡迎兒子來到這美麗新世界的同時，她也正走向自己的新世界。

Selina和小7歲的圈外男友小徐去年3月認愛，今年宣布懷孕，上月好姐妹Hebe在小巨蛋開唱，她和Ella當嘉賓，由於接近預產期，她還笑說已經獲得醫生准許上台。今（7）日中午她發文宣告產子喜訊，迎來處女座寶寶，透露兒子一度有肺積水：「一開始你肺積水把媽媽嚇壞了！住了幾天保溫箱的你，終於拿掉身上的管子。看著你的小手，輕輕比著『OK』！好像針孔與瘀青，是你勇敢的戰績！」

照片中她抱著小腰果，產前接好的睫毛，和兒子頭上的小卷毛都美滋滋地向外張揚著喜悅。據悉Ella和Hebe都陪伴在她身邊，全程目睹「搖滾區」生產的瞬間。Selina也po出一家三口比OK手勢的照片，感動寫下：「牽著你的小手，圈起無限大的愛，生命真的很奇妙，就像爸爸剛剛被你噴了一身尿，我們卻相視而笑，只要你健康什麼都好，親愛的腰果，歡迎你！就讓我們一起，譜寫充滿愛與勇氣的故事吧！」

Ella透過經紀人表示真的太開心了，「恭喜母子平安，爸爸媽媽都辛苦了，接下來要好好休息，因為，之後就沒什麼時間休息了。」還對小腰果喊話：「歡迎小腰果來到這個世界，希望你能健康平安快樂的長大，雖然阿姨跟你還沒混熟，但不用擔心我是社交達人，希望你不要覺得阿姨很煩。」

經紀人透露Selina將休養1個月，出月子中心後再慢慢恢復工作，她的Podcast目前都還有存檔。而Selina前夫阿中得知此喜訊，也傳笑臉圖示作為回應。曾經靠比較他人的痛苦來激勵自己活著，Selina從今往後唯一要比的，是永遠比昨天更幸福的自己。

Selina生下兒子「小腰果」。圖／摘自臉書
Selina生下兒子「小腰果」。圖／摘自臉書
Selina一家三口開心比OK手勢。圖／摘自臉書
Selina一家三口開心比OK手勢。圖／摘自臉書

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