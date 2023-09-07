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驚悚影像曝！聯結車高速撞分隔島宛如爆炸 駕駛認了打瞌睡

被爆帶丁春霆見前夫李進良 小禎首露面全說了

聯合新聞網／ 記者林怡秀／即時報導
小禎亮麗出席面膜品牌歡慶8週年活動。圖／W.SHOW面膜提供
小禎亮麗出席面膜品牌歡慶8週年活動。圖／W.SHOW面膜提供

小禎今出席面膜代言活動，她已代言7年，日前她現身瓊斯盃閉幕活動，意外和緋聞男友丁春霆及前夫李進良3人同台，她今解釋當天李進良是以廠商身分出席，她則是因為投資的健康飲料品牌META WATER有贊助瓊斯盃，所以才會去，至於丁春霆單純是為了力挺籃壇好友，她也透露她和丁春霆有很多共同好友，這其間關係錯綜複雜有如樹狀圖，交友圈有很多重疊。

小禎和李進良離婚後仍保持良好互動，今被問及李進良是否有關心過她和丁春霆的關係，她回「我跟阿良真的很少在聊天，我可以把我們的對話給你看，不是在聊小孩就是在聊工作，因為這沒什麼好聊的，我也不會去問他的交友狀況，問他現在都跟誰去喝酒，這些都不關我的事啊。」除了女兒回家偶爾會跟她抱怨爸爸，和前夫基本上互不打擾。

而佩甄先前曾說有向廠商推薦小禎可以女扮男裝，頂替黃子佼的位置，小禎笑說：「她不敢當面跟我講這件事，但佼哥我們沒辦法啦，佼哥那個主持功力，太厲害了。」不過她今年尾牙主持詢問度確實有變高，但接到幾場目前還無法確定。

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