詹姆士錄影無意戳中痛處 曾國城悶回「不要再提了」

曾國城副業經營有成，詹姆士日前帶著八大電視外景節目「詹姆士出走料理」，和來賓韋汝一同直擊曾國城的店，兩人善用當地食材量身做出探班料理，但卻在過程中，提及與曾國城有關的敏感話題，瞬間讓主持經驗豐富的曾國城哭笑不得。

詹姆士踩點好友曾國城的店，詹姆士就地取材宜蘭的櫻桃鴨滷味、溫泉蔬菜、有機辣椒等，打算結合曾國城特製的麵條，在戶外創意開煮麻辣鴨肉麵，曾國城見狀好奇問：「不到廚房嗎？」詹姆士表示節目的宗旨是出走料理，在戶外就可以開煮，曾國城幽默搭腔：「那在古蹟裡做菜…」話沒說完，詹姆士秒回：「我只知道在古蹟裡面是不能抽菸的！」詹姆士巧妙開起曾國城之前新聞話題的玩笑，讓向來機智的綜藝大哥曾國城一時語塞。

這趟探班好友之旅，當詹姆士透露要把向滷味老闆凹來的特調滷汁加入麻辣鴨肉麵提味，立馬引來曾國城好奇詢問：「可以給我一罐(滷汁)嗎?」詹姆士疑惑拿著整袋滷汁說：「這是一袋耶！」只見曾國城淡淡回應：「不要再提一袋了，一袋要停了…」倆人一連串的逗趣回應，笑翻全場。「詹姆士出走料理」每週日晚間八點在八大第1台播出。