快訊

驚悚影像曝！聯結車高速撞分隔島宛如爆炸 駕駛認了打瞌睡

詹姆士錄影無意戳中痛處 曾國城悶回「不要再提了」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
韋汝(左起)、曾國城和詹姆士錄八大「詹姆士出走料理」。圖／八大提供
韋汝(左起)、曾國城和詹姆士錄八大「詹姆士出走料理」。圖／八大提供

曾國城副業經營有成，詹姆士日前帶著八大電視外景節目「詹姆士出走料理」，和來賓韋汝一同直擊曾國城的店，兩人善用當地食材量身做出探班料理，但卻在過程中，提及與曾國城有關的敏感話題，瞬間讓主持經驗豐富的曾國城哭笑不得。

詹姆士踩點好友曾國城的店，詹姆士就地取材宜蘭的櫻桃鴨滷味、溫泉蔬菜、有機辣椒等，打算結合曾國城特製的麵條，在戶外創意開煮麻辣鴨肉麵，曾國城見狀好奇問：「不到廚房嗎？」詹姆士表示節目的宗旨是出走料理，在戶外就可以開煮，曾國城幽默搭腔：「那在古蹟裡做菜…」話沒說完，詹姆士秒回：「我只知道在古蹟裡面是不能抽菸的！」詹姆士巧妙開起曾國城之前新聞話題的玩笑，讓向來機智的綜藝大哥曾國城一時語塞。

這趟探班好友之旅，當詹姆士透露要把向滷味老闆凹來的特調滷汁加入麻辣鴨肉麵提味，立馬引來曾國城好奇詢問：「可以給我一罐(滷汁)嗎?」詹姆士疑惑拿著整袋滷汁說：「這是一袋耶！」只見曾國城淡淡回應：「不要再提一袋了，一袋要停了…」倆人一連串的逗趣回應，笑翻全場。「詹姆士出走料理」每週日晚間八點在八大第1台播出。

編輯推薦

延伸閱讀

Netflix版娜美「不夠胸」有原因 網激推她「魔鬼身材」神還原

男星「激情床照外流」爆出軌！正宮冷嗆小三洩婚姻現況

男星拔智齒「傷到神經」 睡覺痛醒、吃飯都煎熬

被陶晶瑩列為「不想訪問的藝人」？甄妮鬆口洩內幕

相關新聞

嬌嫩公主到火吻...Selina 41歲圓夢當媽 前夫反應曝光

人生如同小說般曲折離奇，Selina從當年S.H.E最嬌嫩的公主，一路歷經火吻、離婚，曾說想在40歲前生子的她，沒有辜負...

被爆帶丁春霆見前夫李進良 小禎首露面全說了

小禎今出席面膜代言活動，她已代言7年，日前她現身瓊斯盃閉幕活動，意外和緋聞男友丁春霆及前夫李進良3人同台，她今解釋當天李...

詹姆士錄影無意戳中痛處 曾國城悶回「不要再提了」

曾國城副業經營有成，詹姆士日前帶著八大電視外景節目「詹姆士出走料理」，和來賓韋汝一同直擊曾國城的店，兩人善用當地食材量身...

83歲男星剛當爸 小54歲女友爆上法院 傳3個月就分手

83歲奧斯卡影帝艾爾帕西諾曾演出「教父」、「烈火悍將」等經典電影，他去年4月與小53歲的電影製作人路兒阿爾法拉大談「爺孫...

恭喜！Selina生了 「小腰果」報到 肺積水嚇壞全家

Selina生了！她剛剛在社群上報喜：「小腰果來了～謝謝你讓媽媽如願地『微優雅生產』。」

傑尼斯記者會認了性侵事實！社長下台哽咽認錯

傑尼斯創辦人強尼喜多川長年性侵旗下青少年，經過英國媒體BBC和日媒「週刊文春」報導、調查後，日前由外部專家成立的調查小組...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦