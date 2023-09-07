83歲男星剛當爸 小54歲女友爆上法院 傳3個月就分手

83歲奧斯卡影帝艾爾帕西諾曾演出「教父」、「烈火悍將」等經典電影，他去年4月與小53歲的電影製作人路兒阿爾法拉大談「爺孫戀」，今年6月更證實4度當爸，未料才3個月，就傳出路兒前往法院申請小孩的完全監護權，2人已經分手。

英媒「每日郵報」指出，路兒生完小孩3個月後，目前已與艾爾帕西諾分手，還在洛杉磯法院申請擁有孩子的完全監護權，男方僅能有合理探視權，往後的生活費也要由艾爾支付。

因為艾爾已經83歲，他先前得知消息非常震驚，以為自己已沒有生育能力，還要女友去做DNA檢驗，雖然證實他真的就是孩子的爸，但雙方感情似乎也有嫌隙。