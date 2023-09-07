快訊

不只普亭！金正恩遭爆早已身亡 學者曝「有12個分身」：身材模樣略不同

雨勢升級！17縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

教部五年再砸52億盼國際生留台工作 4類新型專班規畫曝

83歲男星剛當爸 小54歲女友爆上法院 傳3個月就分手

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
努兒阿爾法拉身材火辣。圖／摘自IG
努兒阿爾法拉身材火辣。圖／摘自IG

83歲奧斯卡影帝艾爾帕西諾曾演出「教父」、「烈火悍將」等經典電影，他去年4月與小53歲的電影製作人路兒阿爾法拉大談「爺孫戀」，今年6月更證實4度當爸，未料才3個月，就傳出路兒前往法院申請小孩的完全監護權，2人已經分手。

英媒「每日郵報」指出，路兒生完小孩3個月後，目前已與艾爾帕西諾分手，還在洛杉磯法院申請擁有孩子的完全監護權，男方僅能有合理探視權，往後的生活費也要由艾爾支付。

因為艾爾已經83歲，他先前得知消息非常震驚，以為自己已沒有生育能力，還要女友去做DNA檢驗，雖然證實他真的就是孩子的爸，但雙方感情似乎也有嫌隙。

編輯推薦

影帝艾爾帕西諾（中）去年和小他53歲的電影製作人努兒阿爾法拉（左）傳出熱戀。圖／摘自IG
影帝艾爾帕西諾（中）去年和小他53歲的電影製作人努兒阿爾法拉（左）傳出熱戀。圖／摘自IG

延伸閱讀

曾格爾爆不倫已婚富商 颱風夜突公開道歉

離婚4年！37歲米可白罕見談「再婚」認：媽媽急催生

溫翠蘋遭胞弟割傷「血流如注」 氣喊：應抓去關

劉畊宏10歲女兒「小泡芙」近況曝光 新動態引網暴動

相關新聞

83歲男星剛當爸 小54歲女友爆上法院 傳3個月就分手

83歲奧斯卡影帝艾爾帕西諾曾演出「教父」、「烈火悍將」等經典電影，他去年4月與小53歲的電影製作人路兒阿爾法拉大談「爺孫...

恭喜！Selina生了 「小腰果」報到 肺積水嚇壞全家

Selina生了！她剛剛在社群上報喜：「小腰果來了～謝謝你讓媽媽如願地『微優雅生產』。」

傑尼斯記者會認了性侵事實！社長下台哽咽認錯

傑尼斯創辦人強尼喜多川長年性侵旗下青少年，經過英國媒體BBC和日媒「週刊文春」報導、調查後，日前由外部專家成立的調查小組...

他呼籲兩性平權從包養男生開始 黃豪平「怕你被打死」

喜劇貴公子黃豪平與相聲脫口秀雙冠王黃逸豪，兩人首次在客家電視現場喜劇「怪客臨門」合體談「戀愛」。兩人除了學會用客語撩妹之...

「浪姐3」張儷戰服撞衫 高EQ回：想給它頒個獎狀！

39歲的大陸女星張儷參加陸綜「乘風破浪」第三季，與王心凌、鄭秀妍、于文文等人同台比拚，精湛出色的舞台表演力被網友讚：「被...

「甄嬛」浣碧12年後近況曝光 極品身材果郡王也後悔

33歲大陸女星藍盈瑩當年以宮鬥劇「後宮甄嬛傳」中的「浣碧」一角成名，脫下渾身包緊緊的清宮裝，戲外的她卻是個擁有姣好五官、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦