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恭喜！Selina生了 「小腰果」報到 肺積水嚇壞全家

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
Selina生下兒子「小腰果」。圖／摘自臉書
Selina生下兒子「小腰果」。圖／摘自臉書

Selina生了！她剛剛在社群上報喜：「小腰果來了～謝謝你讓媽媽如願地『微優雅生產』。」

Selina和小7歲的圈外男友小徐交往2年多，去年3月認愛後今年宣布懷孕，外界都相當為她開心。她懷孕後出席活動曾透露變得愛哭，上月好姐妹Hebe在小巨蛋開唱，她和Ella當嘉賓，由於接近預產期，她還笑說已經獲得醫生准許上台，即使羊水破了也不會馬上在台上生。

她今（7）日終於產下兒子，發文：「一開始你肺積水把媽媽嚇壞了！住了幾天保溫箱的你，終於拿掉身上的管子。看著你的小手，輕輕比著『OK』！好像針孔與瘀青，是你勇敢的戰績！」據悉兩位好姐妹Ella和Hebe都陪伴在她身邊，全程目睹「搖滾區」生產的瞬間，3人也都流下感動的淚水。

Selina也po出一家三口比OK手勢的照片，感動寫下：「牽著你的小手，圈起無限大的愛，生命真的很奇妙，就像爸爸剛剛被你噴了一身尿，我們卻相視而笑，只要你健康什麼都好，親愛的腰果～歡迎你！就讓我們一起，譜寫充滿愛與勇氣的故事吧！」

經紀人透露她將休養1個月，出月子中心後再慢慢恢復工作，她的Podcast目前都還有存檔，內容保證精彩。

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Selina一家三口開心比OK手勢。圖／摘自臉書
Selina一家三口開心比OK手勢。圖／摘自臉書

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