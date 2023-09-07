「浪姐3」張儷戰服撞衫 高EQ回：想給它頒個獎狀！

39歲的大陸女星張儷參加陸綜「乘風破浪」第三季，與王心凌、鄭秀妍、于文文等人同台比拚，精湛出色的舞台表演力被網友讚：「被演技耽誤的女團成員！」但有眼尖觀眾發現，張儷在主演的「心想事成」中有一套戲服，竟是她在節目裡曾穿過的戰服。

對於被網友發現「撞衫」，張儷不改幽默個性，在微博發文回應：「小心思被你們發現了，感謝這件衣服在『浪姐』和『心想事成』裡的辛勤付出，想給它頒個獎狀。」她在劇中飾演獨立自主的姊姊「孫心（張儷飾）」，毛曉彤則飾演天真爛漫的妹妹「孫想」，姊妹在各自的人生路途上歷經各種苦難和挑戰，依然忠於本心、追尋美好生活。

當兩人被問到對「心想事成」這四個字的想法時，張儷認真地說：「平平淡淡是不是也挺好？」而毛曉彤則認為做自己覺得開心的事情，就是心想事成。從字裡行間中也能感受到孫家姊妹不同，姊姊認真向上、獨立自主，妹妹則熱愛生活，堅持初心。

在劇中飾演CP的毛曉彤和王子異，首次合作的兩人展現絕佳默契，因兩人的劇名是孫想和于非，所以還被觀眾暱稱為「想入非非CP」，當被問到是否有別的取名想法時，王子異搶先回答：「于（於）是...我們想了一會兒...」坐在一旁的毛曉彤笑翻，隨後也馬上接哏回應：「于（於）是我們想了又想。」