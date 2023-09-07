快訊

雨勢升級！17縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

母偷吃女婿「LINE對話露骨調情」 她PO毀滅式截圖：我媽是制服控

教部五年再砸52億盼國際生留台工作 4類新型專班規畫曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「浪姐3」張儷戰服撞衫 高EQ回：想給它頒個獎狀！

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
張儷在「心想事成」中飾演孫家大女兒「孫心」。圖／愛爾達電視提供
張儷在「心想事成」中飾演孫家大女兒「孫心」。圖／愛爾達電視提供

39歲的大陸女星張儷參加陸綜「乘風破浪」第三季，與王心凌鄭秀妍、于文文等人同台比拚，精湛出色的舞台表演力被網友讚：「被演技耽誤的女團成員！」但有眼尖觀眾發現，張儷在主演的「心想事成」中有一套戲服，竟是她在節目裡曾穿過的戰服。

對於被網友發現「撞衫」，張儷不改幽默個性，在微博發文回應：「小心思被你們發現了，感謝這件衣服在『浪姐』和『心想事成』裡的辛勤付出，想給它頒個獎狀。」她在劇中飾演獨立自主的姊姊「孫心（張儷飾）」，毛曉彤則飾演天真爛漫的妹妹「孫想」，姊妹在各自的人生路途上歷經各種苦難和挑戰，依然忠於本心、追尋美好生活。

當兩人被問到對「心想事成」這四個字的想法時，張儷認真地說：「平平淡淡是不是也挺好？」而毛曉彤則認為做自己覺得開心的事情，就是心想事成。從字裡行間中也能感受到孫家姊妹不同，姊姊認真向上、獨立自主，妹妹則熱愛生活，堅持初心。

在劇中飾演CP的毛曉彤和王子異，首次合作的兩人展現絕佳默契，因兩人的劇名是孫想和于非，所以還被觀眾暱稱為「想入非非CP」，當被問到是否有別的取名想法時，王子異搶先回答：「于（於）是...我們想了一會兒...」坐在一旁的毛曉彤笑翻，隨後也馬上接哏回應：「于（於）是我們想了又想。」

王子異在劇中飾演北漂青年「于非」，他表示在開拍之前有特別請教身邊的朋友，特別是有一位朋友自己開了間燒烤店，所以會接觸很多外送員，從中獲得很多靈感和幫助，「于非這個人物給我一種力量，無論身處什麼環境當中，把自身當下擁有的每件事情，都視為是最美好的那種心態，我覺得我也受到不少激勵。」「心想事成」8日起，週一至週五晚間8點，於愛爾達影劇台（MOD CH355）全台電視首播。

毛曉彤在「心想事成」中飾演孫家二女兒「孫想」。圖／愛爾達電視提供
毛曉彤在「心想事成」中飾演孫家二女兒「孫想」。圖／愛爾達電視提供
張儷(右)和毛曉彤在「心想事成」中飾演個性迥異的親姐妹。圖／愛爾達電視提供
張儷(右)和毛曉彤在「心想事成」中飾演個性迥異的親姐妹。圖／愛爾達電視提供
毛曉彤(左)和王子異在「心想事成」中首搭出演CP超強。圖／愛爾達電視提供
毛曉彤(左)和王子異在「心想事成」中首搭出演CP超強。圖／愛爾達電視提供

延伸閱讀

83歲男星剛當爸 小54歲女友爆上法院 傳3個月就分手

謝忻被約包養「客人開價93」 她急問：什麼意思

40歲女星喜懷第四胎！ 網封：地表最美四寶媽

傳尪事業陷危機！ 李沛綾「賣160坪豪宅改租房」親揭真相

相關新聞

他呼籲兩性平權從包養男生開始 黃豪平「怕你被打死」

喜劇貴公子黃豪平與相聲脫口秀雙冠王黃逸豪，兩人首次在客家電視現場喜劇「怪客臨門」合體談「戀愛」。兩人除了學會用客語撩妹之...

「浪姐3」張儷戰服撞衫 高EQ回：想給它頒個獎狀！

39歲的大陸女星張儷參加陸綜「乘風破浪」第三季，與王心凌、鄭秀妍、于文文等人同台比拚，精湛出色的舞台表演力被網友讚：「被...

「甄嬛」浣碧12年後近況曝光 極品身材果郡王也後悔

33歲大陸女星藍盈瑩當年以宮鬥劇「後宮甄嬛傳」中的「浣碧」一角成名，脫下渾身包緊緊的清宮裝，戲外的她卻是個擁有姣好五官、...

王力宏出手了！親組「復仇者聯盟」吐真心話

王力宏於本周末5度攻蛋，連辦2場「ONE Leehom Wang一個王力宏演唱會」，維持健身習慣的他加強訓練，每天游泳1...

有望當2024郭台銘「最美副總統」？林志玲露面回應了

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選2024總統大選，副手人選備受討論，日前傳出郭台銘的副手3條件是「高知名度、熱心慈善公益、女性」，平時熱心公益的林志玲，馬上被粉絲點名，被指有望成為「最美副總統」？雖然她火速透過經紀人回應否認，仍引起熱議。

被吳慷仁「性侵未遂」嚇到拒同台？許瑋甯親回3句話

許瑋甯被報導，拍攝「她和她的她」時，因被吳慷仁「霸王硬上弓」性侵未遂，造成心理陰影，之後拒絕與吳慷仁同台。針對報導，許瑋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦