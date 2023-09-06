「甄嬛」浣碧12年後近況曝光 極品身材果郡王也後悔

33歲大陸女星藍盈瑩當年以宮鬥劇「後宮甄嬛傳」中的「浣碧」一角成名，脫下渾身包緊緊的清宮裝，戲外的她卻是個擁有姣好五官、火辣身材，活脫脫的一名大美人，近日她在微博曬出出席活動照，性感曲線魔鬼身材，讓不少粉絲都讚嘆：「果郡王看到都會後悔，當初沒有好好珍惜浣碧。」

在「甄嬛傳」劇中，藍盈瑩飾演的「浣碧」作為甄嬛的貼身侍婢陪嫁入宮，前期角色尚安分守己，後期不甘於永遠站在甄嬛身後，為了接近心儀之人果郡王，性格逐漸變得扭曲，最終雖然如願嫁給果郡王，但心上人自始至終心繫甄嬛一人，最後還因生不可得，在果郡王出殯當日撞棺殉夫。