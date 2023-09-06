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王力宏出手了！親組「復仇者聯盟」吐真心話

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
王力宏本周末5度攻蛋，連辦2場「ONE Leehom Wang一個王力宏演唱會」。圖／寬魚國際提供
王力宏本周末5度攻蛋，連辦2場「ONE Leehom Wang一個王力宏演唱會」。圖／寬魚國際提供

王力宏於本周末5度攻蛋，連辦2場「ONE Leehom Wang一個王力宏演唱會」，維持健身習慣的他加強訓練，每天游泳1.2公里、跑步5公里，操出體脂12%、體重72公斤的精實身材，一舉重返10年前的巔峰狀態，近日好身材在社群曝光，是否有機會在演唱會讓粉絲雙眼吃冰淇淋？他開玩笑說：「那我要找寬姐商量。」

不只身材吸睛，他形容此回樂手陣容就像「復仇者聯盟」，各個能力過人，由合作多次的「吉他之神」James Wilson領軍，來自大馬的貝斯手Kesavan K Subramaniam跟王力宏有十多年的合作默契，還曾以歌手身分得過最佳新人獎；鍵盤手Aubrey Suwito跟王力宏同為美國柏克萊音樂學院的校友；鼓手是印度裔的Sarah Thawer，曾和印度音樂教父A.R Rahman等國際知名音樂人合作。

王力宏昨日彩排時狀況極佳，表示練團主要目的是跟樂隊培養合作默契，對於重返台北小巨蛋，他說：「很期待把世界級的樂手介紹給台北的歌迷，希望給久違的歌迷難忘的、零距離的感動。」

而他為了保護嗓子並維持在最佳狀態，每每開唱當天都會進入「靜音」模式，必須透過筆談跟同仁溝通，如今科技進步，他笑說溝通更方便，但要向當天到場探班的友人說聲抱歉，自己演出前無法「接客」，結束後才能碰面聊天，演唱會購票請洽KKTIX、全家FamiPort。

王力宏(中)的演唱會團隊包含合聲LEON(左起)、貝斯手KESAVAN、吉它手JAMES、鼓手SARAH、鍵盤手AUBREY、合聲黃欣偉。圖／寬魚國際提供
王力宏(中)的演唱會團隊包含合聲LEON(左起)、貝斯手KESAVAN、吉它手JAMES、鼓手SARAH、鍵盤手AUBREY、合聲黃欣偉。圖／寬魚國際提供
王力宏形容此回開唱的樂手陣容就像「復仇者聯盟」。圖／寬魚國際提供
王力宏形容此回開唱的樂手陣容就像「復仇者聯盟」。圖／寬魚國際提供
王力宏目前體脂12%、體重72公斤。圖／摘自IG
王力宏目前體脂12%、體重72公斤。圖／摘自IG

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