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有望當2024郭台銘「最美副總統」？林志玲露面回應了

噓！星聞／ 編輯安安／綜合報導
林志玲出席TASAKI ATELIER高級珠寶系列 媒體發表會。記者沈昱嘉／攝影
林志玲出席TASAKI ATELIER高級珠寶系列 媒體發表會。記者沈昱嘉／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選2024總統大選，副手人選備受討論，日前傳出郭台銘的副手3條件是「高知名度、熱心慈善公益、女性」，平時熱心公益的林志玲，馬上被粉絲點名，被指有望成為「最美副總統」？雖然她火速透過經紀人回應否認，仍引起熱議。

被點名當郭董副手的傳聞，此前林志玲經紀人就表示，林志玲對政治不甚了解，只希望大家健康、社會平和、世界和平、天天快樂，更直言「如果真的是姐姐～那就會變成barbie land了」。

而林志玲今（6）日出席珠寶活動，被問到此事，她表示自己離政治很遙遠，「我的心願很小，就是日子健康快樂、世界和平，如果是我真的是芭比世界，希望大家工作順利，熱情工作、熱情生活」，重申並無從政意願。

林志玲露面回應有望成為「最美副總統」傳聞。記者沈昱嘉／攝影
林志玲露面回應有望成為「最美副總統」傳聞。記者沈昱嘉／攝影

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