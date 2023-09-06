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不藏了！四寶媽白家綺又「生」了！甜謝老公全力支持

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
白家綺熬半年推出新單曲，坦言用心程度就像再生一個孩子一樣。圖／藝起發光提供
白家綺熬半年推出新單曲，坦言用心程度就像再生一個孩子一樣。圖／藝起發光提供

白家綺從演戲跨足主持圈，如今宣布將要推出第一首自己也有參與創作的單曲「心裏的小孩」，而這也是她演藝生涯中首度嘗試創作詞曲，笑說就像是又懷了一個孩子，從無到有慢慢的孕育，如今這充滿愛的歌曲終於誕生，她也很感謝老公吳東諺，從一開始創作，就非常鼓勵和支持她。

回想創作的起始，白家綺說是過去因為生活一些不順心事，聽歌禱告時，突然有靈感，就想要把這些字句寫下來，「結果我越寫，越覺得好像就是可以寫成一首歌，就跟上帝禱告，如果有要讓我寫一首詩歌，就把這感動給我。」後來只花了差不多2個小時，就把歌詞寫出來，而後譜曲還趁小孩都被哄睡，自己躲在廁所哼哼唱唱，再用手機錄音，笑說：「因為要很小聲，怕吵到家人，所以我哼的還有點五音不全。」

而後得知「藝起發光」教會要籌備推出福音專輯，在老公吳東諺的鼓勵下，就要白家綺把這首歌拿出來試試看，原本還很不好意思要讓自己的創作公開，最後真的被收錄進去，也很感謝老公當時告訴他，「如果有人可以聽到之後，因為妳這首歌感到溫暖跟感動，那就很值得去分享」。

被問到還會想要再生一胎嗎？也讓白家綺笑說自己已經是4寶媽了，目前還沒有這個打算，但是推出這首單曲「心裏的小孩」，最主要的目的，也是希望提醒自己，心裡其實都有一個小孩，那個最單純無邪的模樣，對父母完全的信任和依賴，還有愛的表達，都是很直接、不害羞的，白家綺也說：「我希望我需要去愛別人的時候，也可以這麼的直接，不害怕，不怕受傷，因為當我們去愛的時候，我們必須要沒有期待，不是為了要得到什麼回應，而是我就是想要去愛。」

白家綺熬半年推出新單曲。圖／藝起發光提供
白家綺熬半年推出新單曲。圖／藝起發光提供

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