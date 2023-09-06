開第一槍！廣播金鐘力挺Me Too 封殺黃子佼、黃連煜

「第58屆廣播金鐘獎入圍派對」今（6）日於三創生活園區公布入圍名單，今年演藝圈性騷風波延燒，評審團主席陳清河表示只要踩到紅線的報名者一律除名不入圍。等於黃子佼、黃連煜獲獎無望。

黃子佼6月爆出性騷案，手上工作全數暫停，包括主持的廣播節目「飛碟五子奇」也暫緩；黃連煜也是因性騷爭議被換掉「講客廣播電台」主持棒。陳清河今受訪坦言：「站在性別平等、性平這個紅線，單獨從個人的部分，因為有很多很多的爭議，所以我們心裡面都有一個共同的共識，就是這條紅線是不能踩的，但節目的部分我們還是照常的，因為節目是團隊，個人的獎項，我們就沒有給他鼓勵。」