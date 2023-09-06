林志穎車禍後首度在台露面 坦言「對自己狀態不滿意」

林志穎去年發生嚴重車禍，經過一年休養，近期參與陸綜「披荊斬棘」第3季，節目中他公開車禍受傷的X光照片，透露臉上鎖了20幾個鈦合金骨釘。6日他返台出席公益活動，是他意外發生後，首度在台公開露面接受訪問。活動上曝光他為公益活動拍攝的廣告影片，他透露已是幾個月前拍攝的，坦言對自己當時的恢復狀態還不是很滿意，「那時候太瘦，才54、55公斤吧，現在好一點，但也還在恢復過程。」

林志穎節目上透露，自己頭部受到的傷害最為嚴重，半張臉的骨頭幾乎斷掉，臉部顱骨破裂和面部骨折，顴骨下方都碎掉了，右邊上顎斷裂到左邊顴骨下方，光臉部就鎖了20個鈦合金骨釘，手臂也裝有鈦合金板和11個鈦釘，只能舉到肩膀高度，差一點點就半身不遂。