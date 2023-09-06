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八點檔男神單身6年 露2點露骨示愛陳美鳳
八點檔男行王燦跨界推出首張國語EP「Hola」，今（6）發片記者會上大露胸肌和二頭肌跳舞，他和上一任女友交往9年分手，至今6年保持單身，笑說：「不會寂寞，我現在很享受自由！」
王燦深耕演藝圈，記者會上鳳凰藝能副總趙善意蒞臨現場致詞，星友陳美鳳、王中平、賴慧如都親錄VCR祝福，陳美鳳讚他是暖男，透露每次聚餐都會幫她擋酒，開玩笑叫他不要再擋酒了「因為姐想喝」。49歲的王燦身材保持得不錯，陳美鳳也唸他專輯內頁照片「穿太多」，他笑說：「沒關係，我聚餐的時候再讓她獨享。」
他在眾人起鬨下拉開無袖背心，露出微微腹肌，直呼：「我現在的肌肉只有50分，不夠硬怕你們不開心！」他前陣子為了拍戲刻意吃宵夜變胖到76公斤，最近為了發片控制飲食慢慢瘦了4公斤，笑說想回到原本標準68公斤。
他為了圓夢發片自掏腰包500萬，也推掉八點檔演出，一來一回損失不少，不過他樂觀說：「沒關係，我現在是在賺音樂和人氣的資源。」問他事業有成，會否想要結婚？他直呼現在自由慣了，就算要談也不想找圈內的，「因為（演藝圈）很多都是背負家裡的經濟支柱，如果在一起我會想要幫忙對方分擔，但我背負不了就會想要退出。」
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