黑暗榮耀本色演出？「李蓑羅」遭爆霸凌 一問全認了！
韓劇「黑暗榮耀」夯極一時，劇中宋慧喬對霸凌團體的復仇大快人心。而今卻傳出在劇中飾演霸凌者「李蓑羅」一角的演員金赫拉，在學生時期霸凌同儕，被指「黑暗榮耀」她根本是以本色演出。
韓媒Dispatch報導，5月時就接獲爆料，金赫拉在國中時期曾參與校園暴力，還是霸凌團體成員之一，該團體暴行、敲詐惡名昭彰，Dispatch訪問了10位受害人，也求證金赫拉，她坦承曾經是該團體一員，但否認參與霸凌。
金赫拉表示：「老師無緣無故打過我很多次，但我沒有打過朋友或是學弟妹。」強調自己沒有參與辱罵或是暴行，還自問「為什麼我的名字出現」、「我當時在旁邊嗎」，不過她自省並道歉：「可能是因為我也是受害者，所以我沒有重視學弟妹受害了，現在回想起來，我這樣袖手旁觀也是不對的。」
報導指出，金赫拉一度請Dispatch先不要曝光報導，她擔心影響新戲「驅魔麵館2」的宣傳，希望不要給別人帶來麻煩。
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