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「星期三」暖男遭控性侵未成年 驚傳被劇組換角星途毀

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
波西海恩斯懷特遭控性侵未成年少女，傳遭到劇組換角。圖／摘自IG
波西海恩斯懷特遭控性侵未成年少女，傳遭到劇組換角。圖／摘自IG

21歲加拿大男星波西海恩斯懷特近來星途逐漸看漲，不只是因為他出身演藝世家，是演員喬爾托馬斯海因斯及編劇雪莉懷特的兒子，再加上外型傑出，因而在Netflix熱門影集「星期三」飾演暖男富二代「賽維爾」走紅，沒想到最近卻遭指控在派對上性侵一名女子，更傳出已被劇組換角。

推特網友爆料，波西今年初在派對性侵一名女子，而受害者年僅13歲的友人也同樣遭到狼爪，甚至被施虐，雖然原貼文已被刪除，但外界對波西一貫抱持不回應、沉默的態度湧來大量批評，直到今年6月才發表聲明，強烈否認此事，強調這都是虛假謠言，無法接受自己被敘述是偏執狂，甚至犯罪，更透露家人、朋友都被網友攻擊、收到死亡威脅，讓他喊話：「請停止對我的家人、朋友和同事進行騷擾」。

然則網友仍對他抱有質疑，並且繼續要求換角，根據「每日郵報」指出，知情人士透露他已被「星期三」劇組換角，第二季可能換人演出，或是直接取消該角色。

波西海恩斯懷特遭控性侵未成年少女，傳遭到劇組換角。圖／摘自IG
波西海恩斯懷特遭控性侵未成年少女，傳遭到劇組換角。圖／摘自IG

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