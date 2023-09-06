許瑋甯被爆「拒與吳慷仁同台」 曝與性侵戲有關經紀人回應了

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噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
許瑋甯(右)、吳慷仁演出「她和她的她」。圖／Netflix提供
許瑋甯(右)、吳慷仁演出「她和她的她」。圖／Netflix提供

許瑋甯2022年主演的Netflix影集「她和她的她」獲得好評，不過在劇中吳慷仁飾演對她施暴侵犯的恐怖同事，投入的演出讓許瑋甯至今都還有陰影，短期內不敢再與吳慷仁合作。

據「鏡週刊」報導，吳慷仁與許瑋甯在劇中有不少場對手戲，最重頭的一場戲就是在辦公室「霸王硬上弓」的戲，這場戲拍得寫實，雖然一切動作走位都是事先設計排練過的，但認真的吳慷仁拍的投入，拍完後讓許瑋甯仍感到害怕，心理留下陰影，之後在宣傳時許瑋甯也希望儘量不要與吳慷仁同台。

對此，許瑋甯經紀人回應，沒有這回事，因為拍攝時雙方有充分溝通，也很有安全感，未來若有機會還是會繼續合作。其實吳慷仁之前受訪時就透露，一開始沒有讓角色有那麼多詭異笑容，是導演建議他這麼做，導演卓立也笑稱是邊剪片邊罵，稱讚吳慷仁是各式各樣邊緣怪異角色專業戶，現場拍戲時，女演員對吳慷仁都很放心。

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