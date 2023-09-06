王大陸現身首爾時裝周 造型竟惹議 網驚「得罪造型師」
王大陸在韓國小有名氣，最近受邀參加首爾時裝周，5日現身時，驚人造型引發網友討論，不少網友笑虧根本是「灌籃高手」角色「櫻木花道」，更有人毒舌表示「是不是得罪造型師？」
王大陸一現身東大門DDP舉辦的首爾時裝周活動，吸引不少韓媒目光，然則，王大陸以一頭鮮艷紅髮，搭配藍白色寬直條紋西裝外套及牛仔褲、帆布鞋的造型登場，連韓媒都用「櫻木花道」形容他，網友意見也相當分歧，有網友形容他撞臉元祖男團「神話」成員Eric，另有人覺得雖然造型很醜，但整體還是很帥，「這不是我認識的王大陸...」、「發生什麼事？」、「看到標題想著是有多不知所措？點進來真的被嚇到」、「他得罪了造型師」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言