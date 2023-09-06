王大陸現身首爾時裝周 造型竟惹議 網驚「得罪造型師」

王大陸在韓國小有名氣，最近受邀參加首爾時裝周，5日現身時，驚人造型引發網友討論，不少網友笑虧根本是「灌籃高手」角色「櫻木花道」，更有人毒舌表示「是不是得罪造型師？」

王大陸一現身東大門DDP舉辦的首爾時裝周活動，吸引不少韓媒目光，然則，王大陸以一頭鮮艷紅髮，搭配藍白色寬直條紋西裝外套及牛仔褲、帆布鞋的造型登場，連韓媒都用「櫻木花道」形容他，網友意見也相當分歧，有網友形容他撞臉元祖男團「神話」成員Eric，另有人覺得雖然造型很醜，但整體還是很帥，「這不是我認識的王大陸...」、「發生什麼事？」、「看到標題想著是有多不知所措？點進來真的被嚇到」、「他得罪了造型師」。