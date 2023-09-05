昔鬼門關前走一遭！90歲歌王不畏颱風 南下開唱被取消

明年1月就要滿90歲的「鑽石歌王」林沖原定3日要於台南許石音樂圖書館舉行「許石月系列活動-鑽石歌王林沖講唱會」，卻因海葵颱風攪局取消，但他已提前南下做準備，講唱會親友團瞬間成了旅遊團，林沖領軍大家在台南逛街、吃美食，身體依舊非常硬朗。

林沖曾罹患攝護腺癌第3期、心臟病、糖尿病，又因腿血管阻塞緊急開刀，手術長達8小時，卻突休克命危，緊急輸12袋血。鬼門關前走一遭，林沖現在定期回診、復健，已恢復健康，還能開唱。

台南開唱前，製作人劉國煒建議林沖先待在台北看看氣象，若沒有停班停課隔天再一早搭高鐵南下。可是敬業的林沖堅持無論颱風來不來都要先下台南準備，於是早早先抵達台南飯店與和音進行排練。

結果3日台南宣布停班停課，林沖一接到消息立刻聯絡所有要來看表演的親朋好友們，並馬上安插接下來兩天的採訪與美食之旅，無論是喝咖啡、吃甜點、買蜜餞還是享用道地台南肉圓，林沖所到之處所以吸引眾人的目光，粉絲們爭相合影留念，熱度不減當年。

而「許石月系列活動-鑽石歌王林沖講唱會」確定延至10月15日下午2點舉行，地點不變一樣在許石音圖的黑盒子劇場。接下來林沖將接著準備16日在新北市政府舉辦的「愛傳承關懷演唱會」，與陳美鳳、翁立友、王彩樺等藝人同台演出。

年近90歲的林沖如今恢復健康。圖／經紀人kevin提供

林沖受到台南店家粉絲歡迎。圖／經紀人kevin提供

林沖開唱受颱風影響取消，乾脆在台南吃吃喝喝。圖／經紀人kevin提供