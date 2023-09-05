快訊

狗未繫繩竄出害摔車...擁6證照孝女枉死 法官判決流露不捨

籃球／亞洲U16男籃無緣參賽 籃協抗議東亞籃協獨斷決定

第13號颱風「鴛鴦」晚間生成 最新路徑走勢圖曝光

昔鬼門關前走一遭！90歲歌王不畏颱風 南下開唱被取消

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
林沖開唱受颱風影響取消，乾脆在台南吃吃喝喝。圖／經紀人kevin提供
林沖開唱受颱風影響取消，乾脆在台南吃吃喝喝。圖／經紀人kevin提供

明年1月就要滿90歲的「鑽石歌王」林沖原定3日要於台南許石音樂圖書館舉行「許石月系列活動-鑽石歌王林沖講唱會」，卻因海葵颱風攪局取消，但他已提前南下做準備，講唱會親友團瞬間成了旅遊團，林沖領軍大家在台南逛街、吃美食，身體依舊非常硬朗。

林沖曾罹患攝護腺癌第3期、心臟病、糖尿病，又因腿血管阻塞緊急開刀，手術長達8小時，卻突休克命危，緊急輸12袋血。鬼門關前走一遭，林沖現在定期回診、復健，已恢復健康，還能開唱。

台南開唱前，製作人劉國煒建議林沖先待在台北看看氣象，若沒有停班停課隔天再一早搭高鐵南下。可是敬業的林沖堅持無論颱風來不來都要先下台南準備，於是早早先抵達台南飯店與和音進行排練。

結果3日台南宣布停班停課，林沖一接到消息立刻聯絡所有要來看表演的親朋好友們，並馬上安插接下來兩天的採訪與美食之旅，無論是喝咖啡、吃甜點、買蜜餞還是享用道地台南肉圓，林沖所到之處所以吸引眾人的目光，粉絲們爭相合影留念，熱度不減當年。

而「許石月系列活動-鑽石歌王林沖講唱會」確定延至10月15日下午2點舉行，地點不變一樣在許石音圖的黑盒子劇場。接下來林沖將接著準備16日在新北市政府舉辦的「愛傳承關懷演唱會」，與陳美鳳、翁立友、王彩樺等藝人同台演出。

年近90歲的林沖如今恢復健康。圖／經紀人kevin提供
年近90歲的林沖如今恢復健康。圖／經紀人kevin提供

林沖受到台南店家粉絲歡迎。圖／經紀人kevin提供
林沖受到台南店家粉絲歡迎。圖／經紀人kevin提供

林沖開唱受颱風影響取消，乾脆在台南吃吃喝喝。圖／經紀人kevin提供
林沖開唱受颱風影響取消，乾脆在台南吃吃喝喝。圖／經紀人kevin提供

林沖開唱受颱風影響取消，乾脆在台南吃吃喝喝。圖／經紀人kevin提供
林沖開唱受颱風影響取消，乾脆在台南吃吃喝喝。圖／經紀人kevin提供

延伸閱讀

5萬人脫穎而出 貴婦女星12歲女挺進耶魯大學總決賽

豪放名模情場高手 與影壇男神勾勾纏 又跟體壇男神約會

阮經天成人間兇器 黃鐙輝被推去當官喊「好A」

王心凌美成這樣！MV耗時180天打造超用心

相關新聞

昔鬼門關前走一遭！90歲歌王不畏颱風 南下開唱被取消

明年1月就要滿90歲的「鑽石歌王」林沖原定3日要於台南許石音樂圖書館舉行「許石月系列活動-鑽石歌王林沖講唱會」，卻因海葵...

當郭台銘副手？ 賈永婕連回3次「正的」：我好正

鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統大選，副手是誰外界關注，而他今日受訪時提出4特質，其中一點就包括「是女性」...

被養女控性侵仍不得翻身 伍迪艾倫認了可能不再拍片

第80屆威尼斯影展，繼幾天前放映捲入性侵爭議名導羅曼波蘭斯基的新片後，輪到另一位在「#Me Too」風暴招來抵制的大師伍...

吳慷仁不爽遭影射私生活N度開砲 邵雨薇搬「3點」勸戒

邵雨薇今(5日)出席保養品代言活動，坦言最近為愛貓生病憂心不已，表示愛貓身上長腫瘤：「已經大到醫生都說沒看過的程度，目前...

周潤發榮獲亞洲電影人獎 10月亮相釜山影展

香港巨星周潤發勇奪釜山影展亞洲電影人獎，接替去年的影帝梁朝偉，今年則由周潤發接替香港影壇參與電影節，不僅將獲頒獎項，更會...

侯昌明夫妻淚灑義大利！親揭女兒留學費用「驚人數字」

侯昌明今天錄「天才衝衝衝」，感嘆和曾雅蘭接下來即將面對空巢期，他們剛送女兒到義大利求學，兒子後年也將接力出國念書。女兒侯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦