吳慷仁不爽遭影射私生活N度開砲 邵雨薇搬「3點」勸戒
邵雨薇今(5日)出席保養品代言活動，坦言最近為愛貓生病憂心不已，表示愛貓身上長腫瘤：「已經大到醫生都說沒看過的程度，目前還在住院」，她心疼到「眼淚快流乾」，說起男友吳慷仁稍早前也在臉書發文為愛貓集氣外，也重提今年6月的「都市傳說」，自認努力遭到扭曲；邵雨薇則稱還沒看到貼文，當初男友遭影射「私生活混亂」時，她只在事後建議男友在外「多注意禮貌、謙虛、保持微笑」就好。
吳慷仁發文坦言，過去不在乎外界的眼光，只坦蕩做自己，因此聽到所謂關於自己的流言蜚語，他只當做「都市傳說」，但今年6月，耳聞自己遭影射「私生活混亂」，他連發數篇文章自清，最後在朋友建議「不必自己對號入座」，他才放下此事，沒想到最近又有流言傳到他耳裡，吳慷仁才漸漸明白「你不惹事，事還是來找你的道理」，「既然你的努力被扭曲傷害，也就沒有不反抗的道理（就像小時候被欺負，要不就告訴老師，不然就是還手）」。
邵雨薇則稱還沒看到男友貼文，吳慷仁平常不會主動跟她聊不開心的事，她也從未聽過所謂「都市傳說」，當初影射文貼出時，她還看了一下，並沒有直接聯想到吳慷仁，還是隔好幾天後，看到大家瘋傳，她才知道，事後她則主動找吳慷仁聊，要他多注意禮貌、謙虛、保持微笑，才不會被惡意潑髒水，避免惹毛太多人。
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