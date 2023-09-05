周潤發榮獲亞洲電影人獎 10月亮相釜山影展
香港巨星周潤發勇奪釜山影展亞洲電影人獎，接替去年的影帝梁朝偉，今年則由周潤發接替香港影壇參與電影節，不僅將獲頒獎項，更會在今年10月出席受訪。
主辦單位誇讚周潤發引領香港電影的全盛時期，將香港黑幫電影打造成全世界獨一無二的片型，周潤發從影多年演技精湛，又有巨星魅力，無論是動作片、愛情片、喜劇以及古裝電影都相當傑出，是亞洲最有人氣的演員，周潤發主演電影包括「英雄本色」、「臥虎藏龍」以及「別叫我“賭神”」皆會在釜山影展放映。
今年釜山影展將於10月4日至13日在釜山海雲台舉行，主辦單位已經率先宣布首波喜訊，恭喜影帝周潤發獲頒亞洲電影人獎，也是去年繼梁朝偉得獎後，另一香港演員獲封同一榮譽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言