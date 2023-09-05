侯昌明夫妻淚灑義大利！親揭女兒留學費用「驚人數字」

侯昌明今天錄「天才衝衝衝」，感嘆和曾雅蘭接下來即將面對空巢期，他們剛送女兒到義大利求學，兒子後年也將接力出國念書。女兒侯塞蕾相當爭氣，得到多所名校的獎學金，最後選擇FIT（Fashion Institute of Technology），從義大利分校開始同步接觸時尚產業。

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侯昌明粗估，兩個孩子出國費用至少要花3千萬，尤其女兒是攻讀時尚設計產業，後續費用相當可觀。但他願意當兒女們的後盾，已經告訴女兒不要擔心爸媽，有需要他們隨時都可飛去義大利。侯昌明透露，在義大利的最後一晚與女兒道別，夫妻倆轉身都哭了出來，但即便不捨，他也知道應該要放手，只希望女兒在異國一切平安。

侯昌明不諱言他唯一不能接受女兒28歲前懷孕生子，這是他的人生經驗談，不希望女兒未來後悔。他不介意女兒和老外交往，更支持女兒在國外就業，唯獨太早當媽媽這部分他不能同意。

打點好孩子後，侯昌明跟曾雅蘭努力把生活重心放回自己身上，曾雅蘭先前健康狀況不佳，侯昌明努力讓老婆開心，為了讓曾雅蘭圓夢，他家裡裝潢全部打掉重改，要打造「雅蘭的夢幻廚房」。為此，夫妻倆已經搬出去租屋多時，侯昌明苦笑，更可觀的是重新裝潢的費用，曾雅蘭指定要用最頂級的廚具，整體花費可能有千萬元，但他不想細算，只希望老婆健康開心。