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孩子沒得吃聲障父領待用餐 江蕙得知餐廳暖舉捐款相助

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
二姐江蕙（右）。 圖／本報資料照
二姐江蕙（右）。 圖／本報資料照

新北一家餐廳有待用餐，日前一名聲障父親帶著2個孩子到店裡領餐，不過爸爸領了2份給孩子，自己則沒有領，不過店家還是給了對方三份餐，對方很感謝。店家表示希望大家有能力就幫忙，讓有需要的人可有溫飽的一餐。而二姐江蕙得知店家暖舉後則託友人向店家捐了待用餐費用。

店家今（5）早晨在社群發感謝江蕙捐款，寫道：「謝謝二姐特地請朋友前往本店捐款（待用餐費），中田咖哩會更加努力幫助更多弱勢族群飽餐一頓。我也感動大家熱情的捐款讓我有更多機會幫助更多人，我也會忍不住掉下眼淚🥹🥹🥹感謝有你們。」

網友看了也很感動，表示這就是「善循環」，店家老闆和二姐江蕙都很有愛心，還有網友透露本身做代用餐也好幾年了，喊話老闆一起加油。

江蕙向店家捐待用餐費用。 圖／截自facebook／中田 咖哩（夢想店）
江蕙向店家捐待用餐費用。 圖／截自facebook／中田 咖哩（夢想店）

店家希望大家若有能力也能多幫忙。 圖／截自facebook／中田 咖哩（夢想店）
店家希望大家若有能力也能多幫忙。 圖／截自facebook／中田 咖哩（夢想店）

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