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侯佩岑出席活動瘦到胸骨現形 真實體重曝光了

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
侯佩岑今出席活動，瘦到胸骨清晰可見。記者王聰賢／攝影
侯佩岑今出席活動，瘦到胸骨清晰可見。記者王聰賢／攝影

侯佩岑今出席保養品代言記者會，她身穿深V白色禮服襯托出高雅氣質，但她瘦到胸骨清晰可見，關心她最近是否瘦太多，她甜笑表示出席活動前她習慣會進行輕斷食，以最佳體態現身，而身高165公分的她體重約48公斤，相當纖瘦。

侯佩岑說「通常活動前我都會控制一下飲食，因為怕衣服穿不下，我大概前3天就會開始輕斷食。」，被問到上圍是否也跟著縮水，她老實交代「因為我今天沒有加工它，就是自然，走歐美的路線」，她今天服裝難得大尺度，不過她認為小低胸是目前的流行趨勢，不至於到太裸露的程度。

而黃子佼6月被爆出性騷，還連帶爆料大小S多年前曾經嗑藥，對於好姊妹遭到牽連，侯佩岑說「我覺得我們社會可以進步到討論這些議題，相信之後會有更多進步和改善的空間，越來越好，我也沒有特別去和他們（大小S）聊到這一塊。」至於黃子佼，她坦言通常都是工作上會碰到，私下並沒有去打擾對方，她因為暑假帶小孩去澳洲，與世隔絕快1個月，並不太清楚台灣發生什麼事，也不方便評論。

侯佩岑目前體重僅48公斤。記者王聰賢／攝影
侯佩岑目前體重僅48公斤。記者王聰賢／攝影

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