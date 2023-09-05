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2個月前嫩妹女友認愛 61歲馬景濤驚曝「面癱」眼歪嘴斜

聯合報／ 記者杜沛學／即時報導
嫩妹網友「邊牧波泥小pony」(左)曾PO出與馬景濤合照認愛。圖／摘自微博
嫩妹網友「邊牧波泥小pony」(左)曾PO出與馬景濤合照認愛。圖／摘自微博

61歲「咆哮帝」馬景濤曾是瓊瑤劇御用小生，日前在大陸出席商演活動，一段視頻曝光他走入會場時，竟眼歪嘴斜「面癱」，疑似中風前兆，讓許多粉絲很擔心。影片中他身穿一襲白色西裝，雖已中年發福，擠出雙下巴，眼袋也很厚重，但仍迷倒現場一票女粉絲，急忙拿著手機拍照。

馬景濤有過2段婚姻，傳出與嫩妻梅開三度，雖本人並未證實，但他在微博上與一個「邊牧波泥小pony」的帳號互動頻繁，該帳號由一名年輕女性經營，「主角」似乎是她與馬景濤一起飼養的邊境牧羊犬，而7月初時，她也分享與馬景濤甜蜜合照，並發出認愛文。

「邊牧波泥小pony」文中提到：「一片真心，無所求得去愛一個值得愛的男人，同時得到我們身邊朋友的支持，認可和祝福就夠了。他是兒時我最愛的呂洞賓，皓禎，張無忌，多爾袞，演繹了多少讓我們這代人記憶深刻的美好螢幕形象。感覺自己很幸運能收穫這段感情，因為在現實生活中他真的是一位好男人。人生短短幾個秋，珍惜每分每秒去好好愛你愛的人。我愛你，無欲無求，只要你幸福快樂。」並tag馬景濤。

馬景濤被捕捉到眼歪嘴斜的模樣。圖／摘自微博
馬景濤被捕捉到眼歪嘴斜的模樣。圖／摘自微博

馬景濤雙下巴、眼袋現形。圖／摘自微博
馬景濤雙下巴、眼袋現形。圖／摘自微博

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