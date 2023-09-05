又有男偶像塌房！林彥俊遭前女友曝「私下嫖娼」

林彥俊2018年參加選秀節目「偶像練習生」，最後成為男團「NINE PERCENT」一員出道，不過2022年被狗仔爆出與一名女性友人連續3天進出某一酒店，當時女方被肉搜出是台灣網紅「千不二子」，沒想到事隔一年，女方在微博發文曝已分手，還加碼曝光男方私下會嫖娼。隨後林彥俊方面發聲明否認。

千不二子4日晚間在微博發文透露「我跟林彥俊已分手」，還曝多張對話截圖，指林彥俊「私底下玩得開又嫖娼這樣的人真的值得你們喜歡嗎？」從對話截圖中可以發現林彥俊對女方冷暴力，私下找女玩的很開，當她被網友霸凌時，男方一句話都不說，想要隱藏兩人交往的事實，有網友問「有嫖娼的實錘嗎？」千不二子則回答「有」，因此網友紛紛讓她快發出來。

不過5日林彥俊工作室在微博發出聲明否認嫖娼，有部分網友編造林彥俊先生嫖娼等不實資訊，發佈並散播詆毀林彥俊的言論，對其名譽造成嚴重的侵害，請立即停止一切轉發、散播行為。

千不二子曝跟林彥俊已分手。 圖／擷自微博

千不二子曝林彥俊私下嫖娼。 圖／擷自微博