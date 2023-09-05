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阿喜遭導演惡整 離譜行徑眾人驚呼「這是職場霸凌」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
阿喜日前上中天「小明星大跟班」。圖／中天提供
阿喜日前上中天「小明星大跟班」。圖／中天提供

中天「小明星大跟班」日前討論拍戲甘苦談，曾獲得金鐘獎最佳男配角獎的馬力歐，面對神展開的劇情也只能硬著頭皮演，原本談好只演1集的馬力歐，竟因此一路演到殺青：「演了7、8集，經紀人說『稱你心了，你要跑路了』，結果不到1個禮拜，經紀人又打來說『要進棚了，劇本寫你撿到100萬』，後來又『跑路』了，經紀人又打來說『要進棚了，因為你救了有錢人，他幫你把負債全部還清了』。」但馬力歐也因為這部戲，才有錢結婚。

相較於馬力歐，阿喜的遭遇就悲慘許多，剛入行時飽受委屈：「剛進劇組導演講什麼我都聽不懂，後來不管劇組誰做錯事，都是先罵我，還叫整組人不許跟我講話、跟我的助理說『你們家藝人是有病啊？台詞再講錯，就去跑10圈』，我那時候真的以為我在當兵。」

在場來賓覺得這已經是職場霸凌，阿喜則接著說：「有一次導演說『我沒喊卡，妳不許走出來』，結果我看攝影師走了，攝影軌道也拆了，但我不敢走，因為他沒有喊卡，結果是助理跑來說『大家在放宵夜，妳可以出來了』，我出去跟導演說『剛剛好像沒喊卡』，他就說『怪我囉』？」擺明就是欺負她。

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