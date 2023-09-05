為了奪產不惜亂放話？小甜甜懷疑老公主動抹黑她外遇

好萊塢的婚姻常常壽命不長，結束的時候又在雙方都不愉快的狀態下。前不久才宣告要離婚的「小甜甜」布蘭妮，與丈夫山姆阿沙里也正在經歷這樣的情況，看起來在雙方各自發布分手宣言後，暫時沒有太激烈的口水戰，但背後卻是暗潮洶湧。

在布蘭妮婚變消息傳出後的第一時間內，就有八卦報導稱山姆發現布蘭妮與工作人員偷情，又曾經在睡夢中被她沒來由的暴打，再也忍無可忍。一天之後，布蘭妮身旁人員則反駁根本沒有出軌或是家暴的事件，其實布蘭妮懷疑山姆為了爭取更有利的財產分配，才對她先發動攻擊。儘管兩人婚前有簽妥協議，山姆被傳對於白紙黑字上的規定不願意接受，想要拿到更多，連出奧步都在所不惜。

現在布蘭妮和山姆的離婚程序還在進行中，尚不知最後會是何種結果，布蘭妮的身家據估計約為7000萬美元（約合台幣22億餘），以她曾經紅遍全球而言，實在不能稱得上多麼驚人的富有，可她身邊不少人虎視眈眈，也難怪她要小心提防。