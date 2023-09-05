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氣象主播遭投訴反嗆「林北不想改」 5小時後王軍凱發誓：再也不廢話

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
氣象主播王軍凱。 圖／擷自臉書
氣象主播王軍凱。 圖／擷自臉書

氣象主播王軍凱4日在臉書發文曝遭到觀眾投訴，報播氣象廢話太多要求改進，沒想到他怒回嗆「林北不想改，不爽改，也無法改！」不過隔了5個小時後，又再貼出照片發誓再也不廢話。

王軍凱4日再度發文，先是寫下5日及這周有關海葵颱風及天氣預報資訊，更自嘲「簡單講一下天氣，免的被人家嫌廢話」，並且還附上一張照片，上面寫著「我發誓，我再也不廢話。如果再廢話我就再發誓」，網友看他如此再意，只能安慰「別氣了啦 別因為1%的否定而忽略99%的肯定」、「你的專業當然是無庸置疑的呀！但我就是喜歡聽你廢話」、「我喜歡這個發誓」、「一點都不廢話，這樣才親切呀」。

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