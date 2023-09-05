氣象主播遭投訴反嗆「林北不想改」 5小時後王軍凱發誓：再也不廢話
氣象主播王軍凱4日在臉書發文曝遭到觀眾投訴，報播氣象廢話太多要求改進，沒想到他怒回嗆「林北不想改，不爽改，也無法改！」不過隔了5個小時後，又再貼出照片發誓再也不廢話。
王軍凱4日再度發文，先是寫下5日及這周有關海葵颱風及天氣預報資訊，更自嘲「簡單講一下天氣，免的被人家嫌廢話」，並且還附上一張照片，上面寫著「我發誓，我再也不廢話。如果再廢話我就再發誓」，網友看他如此再意，只能安慰「別氣了啦 別因為1%的否定而忽略99%的肯定」、「你的專業當然是無庸置疑的呀！但我就是喜歡聽你廢話」、「我喜歡這個發誓」、「一點都不廢話，這樣才親切呀」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言