展榮宣告這群人停更 展瑞「事前不知情」曝兄弟欲拆夥原因
人氣YouTuber「這群人」成軍13年，8月29日突宣布訂閱數300萬的頻道將在明年停更，外界紛紛猜測原因是否與團體內部出現分潤問題，還有點閱數下滑有關，而展瑞則吐露背後原因。
據「鏡週刊」報導，展瑞透露其實團員間對這個問題已討論很久，因為總有一天，大家會想要各自探索想發展的路，停更不代表解散，分潤也從不是他們之間會發生的問題，不過展瑞則吐露擔任團長的哥哥展榮，宣布停更消息之前他並不知情，還是朋友跟他講才知道，外傳展榮與展瑞兄弟不和，展瑞坦言與哥哥比較起來，自己較為被動，兩人也會在工作上因為創意不同起爭執，因此他想要自己出去闖闖看。
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