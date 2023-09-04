偶像男星驚傳涉性侵 前往領獎途中當場被捕

娛樂界的「Me Too」風暴還未平息？正在舉行中的威尼斯影展，傳出22歲的西班牙偶像男星蓋布瑞格瓦拉，由於涉性侵，被下達國際通緝令，原本要在當地領取「Il Filming Italy」獎頒發的最佳國際電影年輕世代獎，卻還沒摸到獎座，已先遭到逮捕，目前尚在被拘留中。

年輕俊帥的蓋布瑞格瓦拉，父母都是演藝界人士，入行之初當過模特兒，之後因為在一連串西班牙青春劇中的亮眼表現，成為受到注意的偶像小生。他在新片「我的過錯」中扮演和繼妹大談禁忌之戀的痞帥男，壞壞的模樣十分吸睛，也因此受到「Il Filming Italy」的青睞，要頒給他大獎，想不到他抵達威尼斯，發了一些人在當地的圖文後，警方立刻找上門將他逮捕。

威尼斯影展官方則發聲明澄清，蓋布瑞格瓦拉要參加的頒獎並非他們的正規獎項，他受邀到當地，竟因此被捕，也跟影展官方一點關係都沒有。

根據歐美外電報導，蓋布瑞傳涉入性侵才會被捕，可是犯案的詳細過程，尚未公開。他本來被看好的演藝前途，只怕也要因此事遭受重大衝擊。

蓋布瑞格瓦拉在「我的過錯」又痞又帥。圖／摘自IMDb