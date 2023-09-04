「粽邪3」全台票房近5500萬 片尾藏彩蛋！印尼傳說曝光

「粽邪3：鬼門開」上映至今10天已累積近5500萬的票房佳績，坐穩台灣2023年各國恐怖片的票房冠軍寶座。在片尾名單後藏了一大彩蛋，是「地表最恐怖阿姨」陳雪甄遇上印尼民間傳說的「坤蒂拉娜」的橋段，駭人造型加上吃胎中嬰兒的殘忍行徑，嚇壞不少戲院觀眾。

傳說中的坤蒂拉娜是因分娩而死的女人，黑色長髮身穿白色新娘服，將內心無法生產的怨恨轉嫁到活人身上。導演廖士涵表示，在做「粽邪3：鬼門開」田調時，無意間得知坤蒂拉娜這個傳說，覺得十分適合，便靈機一動將其納入「粽邪宇宙」，也期待在續作中繼續延伸。

「粽邪3：鬼門開」除了融合道教信仰、歌仔戲、跑酷等各類元素，片中也有大量的動作戲碼，幾乎每位演員都有面臨動作戲的考驗，可說是台灣恐怖片一大創新。曾榮獲金馬獎最佳動作設計獎的動作指導李紹朋直言，在動作設計時還不知道演員的協調性如何，因此訓練時必須再跟演員溝通、重新調整動作，並確保每位演員都是安全的情況下拍攝完成。

片中有場驅魔大戰的張庭瑚透露，這場關鍵戲在開拍前已經跟動作指導排練過很多次，因此拍攝過程滿順利就完成。和吳奕蓉有互掐脖子爭吵戲的「鬼王」陳為民，直言出道多年從沒機會演到如此暴力又瞬間死亡的戲，雖然為戲吼到喉嚨全啞失聲但大呼：「拍得很爽！」

「粽邪3：鬼門開」片尾藏彩蛋，「地表最恐怖阿姨」陳雪甄被嚇到跌坐在地。圖／華影提供