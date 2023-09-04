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吳宗憲揭「繳稅6億」真相 自爆遭限制出境5次

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
吳宗憲。記者王聰賢／攝影
吳宗憲。記者王聰賢／攝影

日前黃子佼爆料吳宗憲「欠錢不還」，吳宗憲上個月底則出面反擊，強調自己連繳稅金都繳了6億，沒有欠政府半毛稅金，全都勇敢扛下。昨（3）日他出席公開活動再被問起此事，他則親上火線回應。

吳宗憲上個月28日在直播中提起繳了6億的稅，由於金額過於龐大引發外界熱議。昨天參加公開活動時被問起此事，他澄清說：「繳稅那個是往前回溯8年，加起來總共是5億5啦！」並表示自己很開心成為台灣的一份子，至今沒欠過政府稅金，意外自爆曾被政府限制出境5次，「他們怕我跑掉不繳稅，我怎跑掉？台灣是我的家。」

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