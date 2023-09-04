觀眾投訴氣象主播廢話太多 王軍凱火大反擊「不爽改」
氣象主播王軍凱4日突發文曝，接到觀眾投訴他播報氣象廢話太多，預報內容有誤，認為他沒有照著氣象局給的預報播報，要求他改進，而王軍凱則暴氣回應「不想改，不爽改，也無法改」。
王軍凱貼出觀眾投訴的內容，抱怨他廢話多，大家想要聽的是氣象重點，更指出海葵颱風來襲，竟然說北部地區不會出現強陣風，「要不要來桃園試試看什麼叫強陣風」，觀眾更氣憤表示「報氣象不是要會解讀氣象局給的資訊嗎？不是靠一張嘴就判斷那個地區會怎樣怎樣的」，最後還不滿提到認為氣象預報是看三天內的氣象，有誰會預測知道一個星期的氣象。
王軍凱發文反擊「每一節氣象、每次發文都強調地形效應、北部會有強陣風，跟氣象局是一致的喔」、「氣象不止能預報三天，氣象局每季底還會預報三個月的趨勢」，更酸「不懂可以問，我願意教您！乖！」對於觀眾要求他改進，則不滿嗆聲「不行喔，這就像說我太帥，可以改嗎?林北不想改，不爽改，也無法改！」
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